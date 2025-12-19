- Категория
Цены на золото падают на фоне понижения инфляции в США и укрепления доллара: актуальная стоимость и прогноз
В пятницу, 19 декабря, спотовая цена на золото упала на 0,1% до 4 326,37 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,2% до 4 354,80 доллара. Несмотря на незначительное снижение из-за укрепления доллара, неделя завершается в "зеленой зоне". Аналитики ожидают исторических максимумов уже в следующем году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Что влияет на рынок?
Основным драйвером рынка явилась экономическая ситуация в США. Последние данные показали, что инфляция замедлилась до 2,7%, что ниже ожидаемых 3,1%. Это дало инвесторам четкий сигнал: Федеральная резервная система (ФРС) США, по всей вероятности, начнет снижать процентные ставки уже в январе.
Аналитики MarketPulse отмечают, что текущее снижение цен – это лишь временное "позиционирование" игроков перед праздниками. По базовому сценарию ведущих брокеров, к декабрю 2026 года золото может подорожать еще на 14%, достигнув отметки в 4 900 долларов за унцию.
Серебро - абсолютный лидер года
Рынок серебра показывает высокие показатели. Спотовое серебро 19 декабря выросло на 0,8% до 65,93 доллара за унцию, а общий рост с начала года составил 128%. Для сравнения золото за этот же период выросло на 65%. Такой успех серебра объясняется не только инвестиционным интересом, но стремительным ростом промышленного спроса.
Пока мировые инвесторы скупают золотые и серебряные слитки, физический спрос у крупнейших потребителей Китая и Индии несколько упал. Рекордные цены заставили индийских покупателей осторожнее даже в разгар свадебного сезона, что привело к появлению скидок на внутренних рынках.
Цены на другие металлы
Между тем, другие металлы платиновой группы также демонстрируют положительную динамику:
- платина удерживается на уровне 1 919,41 доллара, оставаясь вблизи своего 17-летнего максимума;
- палладий стабилизировался на отметке 1 695,22 доллара, демонстрируя один из лучших недельных показателей за последний год.
Как отмечают аналитики, снижение инфляции в США и планы ФРС по смягчению монетарной политики создают мощный фундамент для дальнейшего роста цен на драгоценные металлы в 2026 году.
Напомним, 15 декабря золото уверенно держалось вблизи семинедельного максимума, достигнув отметки 4344,4 доллара за унцию. Серебро и палладий также выросли в цене, а платина несколько потеряла позиции.