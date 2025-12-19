Цены на золото падают на фоне понижения инфляции в США и укрепления доллара: актуальная стоимость и прогноз

В пятницу, 19 декабря, спотовая цена на золото упала на 0,1% до 4 326,37 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,2% до 4 354,80 доллара. Несмотря на незначительное снижение из-за укрепления доллара, неделя завершается в "зеленой зоне". Аналитики ожидают исторических максимумов уже в следующем году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Что влияет на рынок?

Основным драйвером рынка явилась экономическая ситуация в США. Последние данные показали, что инфляция замедлилась до 2,7%, что ниже ожидаемых 3,1%. Это дало инвесторам четкий сигнал: Федеральная резервная система (ФРС) США, по всей вероятности, начнет снижать процентные ставки уже в январе.

Аналитики MarketPulse отмечают, что текущее снижение цен – это лишь временное "позиционирование" игроков перед праздниками. По базовому сценарию ведущих брокеров, к декабрю 2026 года золото может подорожать еще на 14%, достигнув отметки в 4 900 долларов за унцию.

Серебро - абсолютный лидер года

Рынок серебра показывает высокие показатели. Спотовое серебро 19 декабря выросло на 0,8% до 65,93 доллара за унцию, а общий рост с начала года составил 128%. Для сравнения золото за этот же период выросло на 65%. Такой успех серебра объясняется не только инвестиционным интересом, но стремительным ростом промышленного спроса.

Пока мировые инвесторы скупают золотые и серебряные слитки, физический спрос у крупнейших потребителей Китая и Индии несколько упал. Рекордные цены заставили индийских покупателей осторожнее даже в разгар свадебного сезона, что привело к появлению скидок на внутренних рынках.

Цены на другие металлы

Между тем, другие металлы платиновой группы также демонстрируют положительную динамику:

платина удерживается на уровне 1 919,41 доллара, оставаясь вблизи своего 17-летнего максимума;

палладий стабилизировался на отметке 1 695,22 доллара, демонстрируя один из лучших недельных показателей за последний год.

Как отмечают аналитики, снижение инфляции в США и планы ФРС по смягчению монетарной политики создают мощный фундамент для дальнейшего роста цен на драгоценные металлы в 2026 году.

Напомним, 15 декабря золото уверенно держалось вблизи семинедельного максимума, достигнув отметки 4344,4 доллара за унцию. Серебро и палладий также выросли в цене, а платина несколько потеряла позиции.