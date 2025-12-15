Золото держится на уровне семинедельного максимума: сколько стоят драгоценные металлы сегодня

Рынок драгоценных металлов продемонстрирует незаурядную устойчивость. Золото уверенно держится вблизи семинедельного максимума, прибавив 15 декабря 1% и достигнув отметки в 4344,4 доллара за унцию. Серебро и палладий также выросли в цене, а платина несколько потеряла позиции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Основными драйверами роста стали слабый доллар и снижение доходности гособлигаций США.

Старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг отмечает: "Золото, по всей вероятности, будет оставаться хорошей ценой для незанятого сектора США, поскольку признаки спада на рынке труда будут ограничивать начальную доходность, а слабый доллар будет способствовать росту до $4380–$4440…"

Влияние ставки ФРС

Внимание инвесторов приковано к политике Федеральной резервной системы США. После недавнего понижения ставки на 25 базисных пунктов регулятор сигнализирует о вероятной паузе. Причина – нестабильная инфляция и неопределенность на рынке труда.

Поскольку золото не приносит дивидендов, оно традиционно становится более выгодным в условиях низких процентных ставок. Любые сигналы о дальнейшем смягчении политики ФРС будут только подогревать спрос.

Импульс рынку добавила новость из Индии. Страна разрешила своим пенсионным фондам инвестировать в золотые и серебряные ETF. По мнению экспертов ANZ, это решение существенно укрепит доверие институциональных инвесторов и обеспечит стабильный приток капитала в сектор.

Цены на другие драгоценные металлы

Серебро продемонстрировало рывок, поднявшись на 2% до 63,23 доллара за унцию. Несмотря на невероятный рост на 115% с начала года, аналитики предостерегают от рисков: возможная отмена тарифов в США смягчит дефицит предложения и приведет к коррекции цен.

Ситуация с другими металлами выглядит следующим образом:

палладий подскочил на 2,9%, достигнув 1531,28 доллара;

платина несколько потеряла в цене, опустившись на 0,4% до 1738,23 доллара.

Как отмечают аналитики, сегодняшний рынок находится в фазе активного ожидания. Ключевой отчет о занятости в США, который выйдет на этой неделе, станет главным тестом для оптимистических прогнозов по драгоценным металлам.

