Золото растет на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и ослабления доллара: прогноз аналитиков

В понедельник 8 декабря цены на золото выросли. Это произошло на фоне усиления ожиданий рынка по снижению процентной ставки в США, что, в свою очередь, оказывало давление на доллар. Эта динамика наблюдается в преддверии решающего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото дрожала на 0,3% до $4209,43 за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре упали на 0,1% до 4 239,40 доллара за унцию.

Индекс доллара несколько снизился, колеблясь вблизи месячного минимума, что сделало золото более доступным иностранным покупателям.

Аналитик UBS Джованни Стауново отмечает: "Золото выигрывает от ослабления доллара США и ожиданий участников рынка, что ФРС снизит процентные ставки на этой неделе".

Экономические данные на прошлой неделе, показавшие умеренный рост потребительских расходов и наибольшее падение количества рабочих мест в частном секторе за два с половиной года, усилили эти ожидания. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки прогнозируют 87% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 9-10 декабря. Более низкие процентные ставки традиционно повышают спрос на недоходные активы, такие как золото.

Прогнозы аналитиков

Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставок в следующем году, что должно поднять цену на золото.

"Мы все еще ожидаем дальнейшего снижения ставок в следующем году, что должно поднять цену на золото до 4500 долларов за унцию следующего года", – добавил Стауново.

Относительно цен на другие драгоценные металлы серебро выросло на 0,3% до $58,43 за унцию, после достижения рекордного максимума ($59,32) в пятницу. Эксперты объясняют это не только фактором ФРС, но и ожиданиями по улучшению промышленного спроса.

Платина выросла на 0,6% до $1650,90, а палладий – на 1% до $1471,26.

Напомним, в начале декабря цены на золото. демонстрировали стабильность. Трейдеры взяли паузу, ожидая публикации ключевых экономических показателей США, имеющих решающее значение для оценки дальнейшего курса политики Федеральной резервной системы.