Цена на золото стабилизировалась после падения на предыдущей сессии: сколько стоит драгоценный металл

Цены на золото в среду показывают стабильность после падения на предыдущей сессии. Трейдеры взяли паузу, ожидая публикации ключевых экономических показателей США, имеющих решающее значение для оценки дальнейшего курса политики Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Цена на золото

Спотовая цена на золото держится на уровне $4 207,60 за унцию после падения более чем на 1% на предыдущей сессии. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,4% до $4 237,90 за унцию.

Руководитель стратегии сырьевых товаров Saxo Bank Оле Хансен отметил, что сейчас внимание сосредоточено на данных из США, которые могут закрепить ожидания по снижению ставки в декабре, что будет способствовать развитию металлов.

Инвесторы с нетерпением ожидают обнародования данных по занятости в США за ноябрь, а также публикации индекса личных потребительских расходов (PCE) за сентябрь, отложенный из-за прекращения работы правительства США.

Более слабые экономические данные США, вышедшие ранее, и "голубини" сигналы (т.е. склонность к смягчению политики) от представителей ФРС усилили ожидания по снижению ставки на заседании центрального банка 9–10 декабря. Крупные брокерские компании, включая BofA и JP Morgan уже прогнозируют смягчение политики.

Согласно инструменту FedWatch от CME, фьючерсы на ставки в США сейчас оценивают вероятность снижения ставки на следующей неделе в 87%.

Золото как бесприбыльный актив традиционно растет в условиях низких процентных ставок, поскольку его хранение становится относительно выгодным.

Цена на серебро

Тем временем цена на серебро показывает откат. Она упала на 0,5% до $58,15 за унцию после того, как ранее поднялась до нового рекордного максимума в $58,94.

Хансен объяснил поддержку серебра "напряженными перспективами предложения" и продолжением импульсных покупок, но предупредил, что условия перекупленности создают краткосрочный риск для инвесторов.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Рынок золота в Украине в основном зависит от импорта, поскольку собственная добыча минимальна. Основными игроками являются Национальный банк, регулирующий обращение банковских металлов, коммерческие банки и ювелирные компании.