Ціна на золото стабілізувалася після падіння на попередній сесії: скільки коштує дорогоцінний метал

Ціни на золото в середу демонструють стабільність після падіння на попередній сесії. Трейдери взяли паузу, очікуючи публікації ключових економічних показників США, які мають вирішальне значення для оцінки подальшого курсу політики Федеральної резервної системи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ціна на золото

Спотова ціна на золото тримається на рівні $4 207,60 за унцію після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 0,4% до $4 237,90 за унцію.

Керівник стратегії сировинних товарів Saxo Bank Оле Хансен зазначив, що зараз увага зосереджена на даних зі США, які можуть закріпити очікування щодо зниження ставки в грудні, що сприятиме розвитку металів.

Інвестори з нетерпінням очікують оприлюднення даних щодо зайнятості в США за листопад, а також публікації індексу особистих споживчих витрат (PCE) за вересень, який був відкладений через припинення роботи уряду США.

Слабкіші економічні дані США, що вийшли раніше, та "голубині" сигнали (тобто схильність до пом'якшення політики) від представників ФРС посилили очікування щодо зниження ставки на засіданні центрального банку 9–10 грудня. Великі брокерські компанії, включаючи BofA та JP Morgan, уже прогнозують пом'якшення політики.

Згідно з інструментом FedWatch від CME, ф'ючерси на ставки в США зараз оцінюють ймовірність зниження ставки наступного тижня у 87%.

Золото, як безприбутковий актив, традиційно зростає в умовах низьких процентних ставок, оскільки його зберігання стає відносно вигіднішим.

Ціна на срібло

Тим часом ціна на срібло демонструє відкат. Вона впала на 0,5% до $58,15 за унцію після того, як раніше піднялася до нового рекордного максимуму в $58,94.

Хансен пояснив підтримку срібла "напруженими перспективами пропозиції" та продовженням імпульсних покупок, але попередив, що умови перекупленості створюють короткостроковий ризик для інвесторів.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Ринок золота в Україні здебільшого залежить від імпорту, оскільки власний видобуток мінімальний. Основними гравцями є Національний банк, який регулює обіг банківських металів, комерційні банки та ювелірні компанії.