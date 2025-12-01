Золото оновило шеститижневий максимум на тлі зростання попиту на безпечні активи

Ціни на золото в понеділок, 1 грудня, спершу піднялися до шеститижневого максимуму, після чого стабілізувалися біля цього рівня. Зростання вартості підтримали посилені настрої щодо уникнення ризиків, тоді як інвестори очікують можливого зниження ставки у США вже цього місяця. Тим часом срібло оновило історичний рекорд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на золото?

Ціни на золото в понеділок утримувалися поблизу шеститижневого максимуму, якого котирування досягли раніше під час сесії. Підтримку дорогоцінному металу забезпечили посилені настрої уникнення ризиків, тоді як інвестори очікують можливого зниження процентної ставки у США вже наприкінці цього місяця. Тим часом срібло оновило історичний рекорд.

Спотова ціна на золото піднялася на 0,1% - до 4235,59 долара за унцію, наблизившись до максимуму від 21 жовтня. Грудневі ф’ючерси на золото в США також зросли, додавши 0,3% і досягнувши рівня 4269,40 долара.

Срібло подорожчало на 1,1% - до 56,99 долара за унцію, після того як раніше встановило новий історичний максимум на позначці 57,86 долара.

Інвестори переходять у захисні активи

Долар США опустився до двотижневого мінімуму, зробивши золото доступнішим для власників інших валют. На тлі зниження ризикових настроїв ф’ючерси на S&P 500 втратили 0,8%, а різке падіння основних криптовалют посилило інтерес до золота як до безпечного активу, зазначив старший аналітик OANDA Кельвін Вонг.

На азійських торгах американські ф’ючерси рухалися вниз, зокрема біткоїн подешевшав на 3,6% до 87 881,82 долара, а ефір — на 5% до 2 871,59 долара.

Останні коментарі представників ФРС, Крістофера Воллера та Джона Вільямса, у поєднанні зі слабшими макроданими США зміцнили очікування щодо можливого зниження ставки в грудні. За даними CME FedWatch, ймовірність такого кроку оцінюється на рівні 87%. Тим часом радник Білого дому Кевін Хассетт заявив, що готовий очолити ФРС, якщо його кандидатуру висуне президент Дональд Трамп, поділяючи його позицію щодо необхідності нижчих ставок.

Інвестори чекають на п’ятничну публікацію даних про особисті споживчі витрати, які можуть дати нові сигнали щодо подальших дій ФРС. Зниження вартості запозичень традиційно підтримує інвестиційний попит на золото.

За словами Вонга, активність на ринку срібла зросла переважно через низьку ліквідність, спричинену минулотижневими технічними перебоями на CME, а не фундаментальні чинники. На тлі загального руху дорогоцінних металів платина подорожчала на 1,3% — до 1694,18 долара за унцію, тоді як паладій додав 1,4%, піднявшись до 1471,94 долара.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Ринок золота в Україні здебільшого залежить від імпорту, оскільки власний видобуток мінімальний. Основними гравцями є Національний банк, який регулює обіг банківських металів, комерційні банки та ювелірні компанії.

Українці купують золото переважно як інвестицію — у вигляді банківських зливків, інвестиційних монет або металевих рахунків. Ціна металу залежить від світових котирувань і курсу гривні, а спред між купівлею та продажем залишається досить високим.

Попит на золото особливо зріс останніми роками як надійний засіб збереження коштів. Разом із тим ринок залишається нішевим, із обмеженою ліквідністю та високими комісіями банків.