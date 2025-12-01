Золото обновило шестинедельный максимум на фоне роста спроса на безопасные активы

Цены на золото в понедельник, 1 декабря, сначала поднялись до шестинедельного максимума, после чего стабилизировались около этого уровня. Рост стоимости поддержали усиленные настроения по избежанию рисков, тогда как инвесторы ожидают возможного снижения ставки в США уже в этом месяце. Тем временем серебро обновило исторический рекорд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на золото?

Цены на золото в понедельник содержались вблизи шестинедельного максимума, которого котировки достигли ранее во время сессии. Поддержку драгметаллу обеспечили усиленные настроения избегания рисков, тогда как инвесторы ожидают возможного снижения процентной ставки в США уже в конце этого месяца. Тем временем серебро обновило исторический рекорд.

Спотовая цена на золото поднялась на 0,1% – до 4235,59 доллара за унцию, приблизившись к максимуму от 21 октября. Декабрьские фьючерсы на золото в США также выросли, прибавив 0,3% и достигнув уровня 4269,40 доллара.

Серебро подорожало на 1,1% - до 56,99 доллара за унцию, после того, как ранее установило новый исторический максимум на отметке 57,86 доллара.

Инвесторы переходят в защитные активы

Доллар США опустился до двухнедельного минимума, сделав золото более доступным для владельцев других валют. На фоне снижения рисковых настроений фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,8%, а резкое падение основных криптовалют усилило интерес к золоту как к безопасному активу, отметил старший аналитик OANDA Кельвин Вонг.

На азиатских торгах американские фьючерсы двигались вниз, в том числе биткоин подешевел на 3,6% до 87 881,82 доллара, а эфир - на 5% до 2 871,59 доллара.

Последние комментарии представителей ФРС, Кристофера Уоллера и Джона Уильямса, в сочетании с более слабыми макроданными США укрепили ожидания по поводу возможного снижения ставки в декабре. По данным CME FedWatch, возможность такого шага оценивается на уровне 87%. Между тем, советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что готов возглавить ФРС, если его кандидатуру выдвинет президент Дональд Трамп, разделяя его позицию относительно необходимости более низких ставок.

Инвесторы ожидают пятничную публикацию данных о личных потребительских расходах, которые могут дать новые сигналы относительно дальнейших действий ФРС. Снижение стоимости заимствований традиционно поддерживает инвестиционный спрос на золото.

По словам Вонга, активность на рынке серебра выросла преимущественно из-за низкой ликвидности, вызванной прошлогодними техническими перебоями на CME, а не фундаментальными факторами. На фоне общего движения драгоценных металлов платина подорожала на 1,3% - до 1694,18 доллара за унцию, тогда как палладий прибавил 1,4%, поднявшись до 1471,94 доллара.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Рынок золота в Украине в основном зависит от импорта, поскольку собственная добыча минимальна. Основными игроками являются Национальный банк, регулирующий обращение банковских металлов, коммерческие банки и ювелирные компании.

Украинцы покупают золото преимущественно как инвестицию – в виде банковских слитков, инвестиционных монет или металлических счетов. Цена металла зависит от мировых котировок и курса гривны, а спред между покупкой и продажей остается достаточно высоким.

Спрос на золото особенно вырос в последние годы как надежное средство хранения средств. Вместе с тем, рынок остается нишевым, с ограниченной ликвидностью и высокими комиссиями банков.