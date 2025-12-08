Золото зростає на тлі очікувань зниження ставки ФРС та ослаблення долара: прогноз аналітиків

У понеділок 8 грудня ціни на золото зросли. Це відбулося на тлі посилення очікувань ринку щодо зниження процентної ставки в США, що, своєю чергою, чинило тиск на долар. Ця динаміка спостерігається напередодні вирішального засідання Федеральної резервної системи (ФРС) цього тижня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото здрожчала на 0,3% до $4209,43 за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні впали на 0,1% до 4 239,40 долара за унцію.

Індекс долара дещо знизився, коливаючись поблизу місячного мінімуму, що зробило золото більш доступним для іноземних покупців.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначає: "Золото виграє від ослаблення долара США та очікувань учасників ринку, що ФРС знизить процентні ставки цього тижня".

Економічні дані минулого тижня, які показали помірне зростання споживчих витрат та найбільше падіння кількості робочих місць у приватному секторі за понад два з половиною роки, посилили ці очікування. Згідно з інструментом FedWatch від CME, ринки прогнозують 87% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 9–10 грудня. Нижчі процентні ставки традиційно підвищують попит на недохідні активи, такі як золото.

Прогнози аналітиків

"Ми все ще очікуємо подальшого зниження ставок наступного року, що має підняти ціну на золото до 4500 доларів за унцію наступного року", – додав Стауново.

Щодо цін на інші дорогоцінні метали, то срібло зросло на 0,3% до $58,43 за унцію, після досягнення рекордного максимуму ($59,32) у п'ятницю. Експерти пояснюють це не лише фактором ФРС, а й очікуваннями покращення промислового попиту.

Платина зросла на 0,6% до $1650,90, а паладій — на 1% до $1471,26.

Нагадаємо, на початку грудня ціни на золото демонстрували стабільність. Трейдери взяли паузу, очікуючи публікації ключових економічних показників США, які мають вирішальне значення для оцінки подальшого курсу політики Федеральної резервної системи.