Золото тримається на рівні семитижневого максимуму: скільки коштують дорогоцінні метали сьогодні

Ринок дорогоцінних металів продемонструє неабияку стійкість. Золото впевнено тримається поблизу семитижневого максимуму, додавши 15 грудня 1% і досягнувши позначки 4344,4 долара за унцію. Срібло та паладій також зросли у ціні, а платина дещо втратила позиції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Основними драйверами росту стали слабкий долар та зниження дохідності держоблігацій США.

Старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг зазначає: "Золото, ймовірно, залишатиметься хорошою ціною для незайнятого сектору США, оскільки ознаки спаду на ринку праці обмежуватимуть початкову дохідність, а слабкий долар сприятиме зростанню до $4380–$4440…"

Вплив ставки ФРС

Увага інвесторів прикута до політики Федеральної резервної системи США. Після нещодавнього зниження ставки на 25 базисних пунктів регулятор сигналізує про ймовірну паузу. Причина — нестабільна інфляція та невизначеність на ринку праці.

Оскільки золото не приносить дивідендів, воно традиційно стає вигіднішим в умовах низьких відсоткових ставок. Будь-які сигнали про подальше пом’якшення політики ФРС лише підігріватимуть попит.

Імпульс ринку додала новина з Індії. Країна дозволила своїм пенсійним фондам інвестувати в золоті та срібні ETF. На думку експертів ANZ, це рішення суттєво зміцнить довіру інституційних інвесторів та забезпечить стабільний приплив капіталу в сектор.

Ціни на інші дорогоцінні метали

Срібло продемонструвало ривок, піднявшись на 2% до 63,23 долара за унцію. Попри неймовірне зростання на 115% з початку року, аналітики застерігають від ризиків: можливе скасування тарифів у США пом’якшить дефіцит пропозиції та призвести до корекції цін.

Ситуація з іншими металами виглядає наступним чином:

паладій підскочив на 2,9%, досягнувши 1531,28 долара;

платина дещо втратила в ціні, опустившись на 0,4% до 1738,23 долара.

Як зазначають аналітики, сьогоднішній ринок перебуває у фазі активного очікування. Ключовий звіт про зайнятість у США, що вийде цього тижня, стане головним тестом для оптимістичних прогнозів щодо дорогоцінних металів.

Нагадаємо, тиждень тому, 8 грудня, ціни на золото зросли. Це відбулося на тлі посилення очікувань ринку щодо зниження процентної ставки в США, що, своєю чергою, чинило тиск на долар.