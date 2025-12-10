Серебро впервые преодолело отметку в 60 долларов: в этом году стоимость выросла более чем вдвое

Серебро продолжает дорожать. Драгметал установил новый исторический рекорд: во вторник его стоимость впервые преодолела отметку в 60 долларов за унцию, а сегодня цена подскочила на 1,6% до 61,62 доллара.

За текущий год стоимость серебра выросла более чем вдвое, значительно опередив даже золото, рост которого составил 60%. Это движение на рынке поддерживается рядом взаимосвязанных факторов, создающих "идеальный шторм" для драгоценного металла.

Что влияет на стоимость серебра?

Главным катализатором, запустившим быстрый рост серебра в последние дни, стали спекулятивные ставки и ожидания инвесторов в действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы активно "играют" на прогнозе, что центральный банк США на своем заседании 9-10 декабря снизит ключевую ставку на четверть пункта.

Экономический принцип прост: когда стоимость заимствований (то есть ставки ФРС) снижается, это всегда является попутным ветром для нерентабельных драгоценных металлов, поскольку уменьшает привлекательность фиксированного дохода (облигаций) и повышает интерес к активам, не приносящим процентов, таких как серебро и золото. Это происходит, несмотря на то, что на рынках облигаций мировая доходность сейчас выросла до максимумов, которые в последний раз наблюдались еще в 2009 году.

"Серебро имеет большую розничную и спекулятивную базу. Как только у вас есть растущий импульс, оно, как правило, приносит больше денег", – объясняет Дэвид Уилсон, директор по стратегии сырьевых товаров в BNP Paribas SA.

Более того, рынок уже смотрит дальше недельного решения ФРС, ища подсказки по монетарной политике на следующий год.

Серебра просто не хватает

Рост серебра получил мощный импульс еще с октября, когда рынок столкнулся с историческим сокращением предложения. Хотя этот кризис несколько ослаб, поскольку большее количество металла начало поступать в лондонские хранилища, ставки по ссудам серебра остаются повышенными. Это четкое свидетельство того, что ограничение предложения является длительным и все еще ощутимым.

Ситуация усугубляется тем, что другие ключевые рынки также сталкиваются с дефицитом. В частности, китайские запасы серебра находятся на десятилетнем минимуме, что усугубляет глобальное чувство ограниченности "белого металла". Это создает безупречный фон для спекулятивных инвестиций.

Интерес к серебру

Интерес к серебру не ограничивается только крупными биржевыми игроками. Рост активно поддерживается массовым притоком средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF), обеспеченные серебром.

На прошлой неделе в такие ETF поступило больше денег, чем за каждую неделю с июля. Это является прямым индикатором растущего розничного и институционального спроса. Интерес со стороны частных управляющих капиталом, которые ищут альтернативные инвестиции вне традиционных акций и облигации, также выгоден для драгоценных металлов.

