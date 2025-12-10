Срібло вперше подолало позначку в 60 доларів: цього року вартість зросла більш ніж удвічі

Срібло продовжує дорожчати. Дорогоцінний метал встановив новий історичний рекорд: у вівторок його вартість вперше подолала позначку у 60 доларів за унцію, а сьогодні ціна підскочила на 1,6% до 61,62 долара.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За поточний рік вартість срібла зросла більш ніж удвічі, значно випередивши навіть золото, чиє зростання склало 60%. Цей рух на ринку підтримується низкою взаємопов’язаних факторів, що створюють "ідеальний шторм" для дорогоцінного металу.

Що впливає на ціну срібла?

Головним каталізатором, що запустив швидке зростання срібла в останні дні, стали спекулятивні ставки та очікування інвесторів на дії Федеральної резервної системи (ФРС) США. Інвестори активно "грають" на прогнозі, що центральний банк США на своєму засіданні 9-10 грудня знизить ключову ставку на чверть пункту.

Економічний принцип простий: коли вартість запозичень (тобто ставки ФРС) знижується, це завжди є попутним вітром для нерентабельних дорогоцінних металів, оскільки зменшує привабливість фіксованого доходу (облігацій) і підвищує інтерес до активів, що не приносять відсотків, таких як срібло та золото. Це відбувається, незважаючи на те, що на ринках облігацій світова дохідність зараз зросла до максимумів, які востаннє спостерігалися ще у 2009 році.

"Срібло має велику роздрібну та спекулятивну базу. Як тільки у вас є зростаючий імпульс, воно, як правило, приносить більше грошей," – пояснює Девід Вілсон, директор зі стратегії сировинних товарів у BNP Paribas SA.

Більше того, ринок вже дивиться далі тижневого рішення ФРС, шукаючи підказки щодо монетарної політики на наступний рік.

С рібла просто не вистачає

Зростання срібла отримало потужний імпульс ще з жовтня, коли ринок зіткнувся з історичним скороченням пропозиції. Хоча ця криза дещо послабшала, оскільки більша кількість металу почала надходити до лондонських сховищ, ставки за позиками срібла залишаються підвищеними. Це є чітким свідченням того, що обмеження пропозиції є тривалим і все ще відчутним.

Ситуація ускладнюється тим, що інші ключові ринки також стикаються з дефіцитом. Зокрема, китайські запаси срібла перебувають на десятилітньому мінімумі, що посилює глобальне відчуття обмеженості "білого металу". Це створює ідеальний фон для спекулятивних інвестицій.

Інтерес до срібла

Інтерес до срібла не обмежується лише великими біржовими гравцями. Зростання активно підтримується масовим припливом коштів до біржових інвестиційних фондів (ETF), забезпечених сріблом.

Минулого тижня в такі ETF надійшло більше грошей, ніж за будь-який тиждень з липня. Це є прямим індикатором зростаючого роздрібного та інституційного попиту. Інтерес з боку приватних керуючих капіталом, які шукають альтернативні інвестиції поза традиційними акціями та облігаціями, також вигідний для дорогоцінних металів.

