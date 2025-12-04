Більше, ніж на золото: від початку року ціна срібла зросла вдвічі

Світові ринки дорогоцінних металів переживають різке зростання попиту, спровоковане політичною нестабільністю, інфляцією та слабкістю валют. Якщо раніше увагу інвесторів привертало золото, чия ціна зросла на 60% за цей рік, то зараз у центрі уваги знаходиться срібло, яке продемонструвало зростання ціни на 100%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Обидва дорогоцінні метали відчувають сплеск попиту з боку інвесторів, які прагнуть застрахуватися від політичної нестабільності, інфляції та слабкості валюти. Велике боргове навантаження у великих економіках світу також спонукало інвесторів запасатися сріблом та іншими альтернативними активами цього року, що отримало назву "торгівля знеціненням".

На відміну від золота, срібло є не лише безпечним активом, але й критично важливим промисловим компонентом, оскільки має багато корисних властивостей. Оскільки світові запаси близькі до найнижчого рівня за всю історію спостережень, а інвестори все ще прагнуть отримати більше, існує ризик дефіциту поставок, який може вплинути на багато галузей промисловості. Глобальний попит на срібло перевищує видобуток на шахтах вже п’ять років поспіль.

Світовий видобуток срібла обмежений зниженням якості руди та обмеженим розвитком нових проєктів. Три провідні виробники — Мексика, Перу та Китай — зіткнулися з труднощами, починаючи від регуляторних перешкод і закінчуючи екологічними обмеженнями. Тим часом Китай та Індія залишаються основними покупцями срібла завдяки своїм величезним промисловим базам та важливій ролі, яку срібні прикраси відіграють як засіб збереження вартості.

Як торговий актив, срібло набагато дешевше за золото, що робить його доступнішим для роздрібних інвесторів, а його ціна, як правило, більше коливається під час зростання цін на дорогоцінні метали. Різноманітне використання срібла означає, що на його ринкову ціну впливає широкий спектр подій, включаючи зміни у виробничих циклах, процентних ставках і навіть політику відновлюваної енергетики.

Коли світова економіка прискорюється, промисловий попит, як правило, підштовхує ціну на срібло до зростання. Срібло часто рухається разом із золотом, але з більш різкими коливаннями ціни. Очевидна дешевизна срібла порівняно із золотом, коли співвідношення цін перевищувало 100 до 1, була достатньою, щоб спонукати деяких інвесторів інвестувати в білий метал.

Через сплеск попиту під час індійського святкового сезону в жовтні ринок раптово зупинився. Вартість позики срібла зросла до рекордного рівня, а ціни на нього підскочили. Це сталося на тлі того, що спекуляції про можливе запровадження США тарифів на срібло спричинили наплив металу на біржу Comex, сприяючи скороченню доступних запасів срібла в Лондоні. Лондонські ціни навіть перевищили інші міжнародні орієнтири, що допомогло послабити тиск. Трейдери все ще стежать за будь-якими потенційними митами США на срібло після того, як цей дорогоцінний метал був доданий до списку критично важливих мінералів Геологічної служби США у листопаді.

Актуальні ціни

Станом на 4 листопада спотова ціна на золото впала на 0,4% до 4 191,26 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому знизилися на 0,3% до 4 221 долара за унцію. Ціна на срібло впала на 1,8% до 57,43 долара після досягнення рекордного максимуму в 58,98 долара в середу.

Платина втратила 1,6% до 1644,25 долара, тоді як паладій знизився на 0,4% до 1455 доларів.

Срібло в Україні

Промисловий видобуток срібла в Україні наразі не ведеться, але існують родовища, які мають промислові концентрації цього металу, переважно в Закарпатській та Донецькій областях.

Срібло в Україні знаходять у супутніх рудах золота, свинцю та інших металів, а не у самостійних родовищах. До таких родовищ належать, зокрема, Мужіївське (Закарпаття), Квасівське (Закарпаття), Берегівське (Закарпаття) та Журавське (Донбас

Нагадаємо, у жовтні спотові ціни на срібло досягли найвищого рівня за останні десятиліття через зростаючий попит на безпечні активи та обмежену пропозицію на лондонському ринку злитків. Ціна металу зросла на 4% і перевищила 50,85 долара за унцію (28,4 грама), що є найвищим показником з 1980 року.