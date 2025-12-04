Больше чем на золото: с начала года цена серебра выросла вдвое

Мировые рынки драгметаллов переживают резкий рост спроса, спровоцированный политической нестабильностью, инфляцией и слабостью валют. Если раньше внимание инвесторов привлекало золото, чья цена выросла на 60% за этот год, то сейчас в центре внимания находится серебро, продемонстрировавшее рост цены на 100%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Оба драгоценных металла испытывают всплеск спроса со стороны инвесторов, стремящихся застраховаться от политической нестабильности, инфляции и слабости валюты. Большая долговая нагрузка в крупных экономиках мира также побудила инвесторов запасаться серебром и другими альтернативными активами этого года, что получило название "торговля обесцениванием".

В отличие от золота, серебро является не только безопасным активом, но и критически важным промышленным компонентом, поскольку имеет много полезных свойств. Поскольку мировые запасы близки к самому низкому уровню за всю историю наблюдений, а инвесторы все еще стремятся получить больше, существует риск дефицита поставок, который может повлиять на многие отрасли промышленности. Глобальный спрос на серебро превышает добычу на шахтах пять лет подряд.

Мировая добыча серебра ограничена снижением качества руды и ограниченным развитием новых проектов. Три ведущих производителя – Мексика, Перу и Китай – столкнулись с трудностями, начиная от регуляторных помех и заканчивая экологическими ограничениями. Китай и Индия остаются основными покупателями серебра благодаря своим огромным промышленным базам и важной роли, которую серебряные украшения играют как средство сохранения стоимости.

Как торговый актив, серебро гораздо дешевле золота, что делает его более доступным для розничных инвесторов, а его цена, как правило, больше колеблется при росте цен на драгоценные металлы. Разнообразное использование серебра означает, что на его рыночную цену влияет широкий спектр событий, включая изменения в производственных циклах, процентных ставках и даже политику возобновляемой энергетики.

Когда ускоряется мировая экономика, промышленный спрос, как правило, подталкивает цену на серебро к росту. Серебро часто двигается вместе с золотом, но с более резкими колебаниями цены. Очевидная дешевизна серебра по сравнению с золотом, когда соотношение цен превышало 100 к 1, было достаточно, чтобы побудить некоторых инвесторов инвестировать в белый металл.

Из-за всплеска спроса во время индийского праздничного сезона в октябре рынок внезапно остановился. Стоимость ссуды серебра выросла до рекордного уровня, а цены на него подскочили. Это произошло на фоне того, что спекуляции о возможном введении США тарифов на серебро повлекли за собой наплыв металла на биржу Comex, способствуя сокращению доступных запасов серебра в Лондоне. Лондонские цены даже превысили другие международные ориентиры, что помогло ослабить давление. Трейдеры все еще следят за любыми потенциальными пошлинами США на серебро после того, как этот драгметал был добавлен в список критически важных минералов Геологической службы США в ноябре.

Актуальные цены

По состоянию на 4 ноября, спотовая цена на золото упала на 0,4% до 4 191,26 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,3% до 4221 доллара за унцию. Цена на серебро упала на 1,8% до 57,43 доллара по достижении рекордного максимума в 58,98 доллара в среду.

Платина потеряла 1,6% до 1644,25 доллара, тогда как палладий снизился на 0,4% до 1455 долларов.

Серебро в Украине

Промышленная добыча серебра в Украине пока не ведется, но есть месторождения, которые имеют промышленные концентрации этого металла, преимущественно в Закарпатской и Донецкой областях.

Серебро в Украине находится в сопутствующих рудах золота, свинца и других металлов, а не в самостоятельных месторождениях. К таким месторождениям относятся Мужиевское (Закарпатье), Квасовское (Закарпатье), Береговское (Закарпатье) и Журавское (Донбасс).

Напомним, в октябре спотовые цены на серебро достигли самого высокого уровня за последние десятилетия из-за растущего спроса на безопасные активы и ограниченного предложения на лондонском рынке слитков. Цена металла выросла на 4% и превысила 50,85 доллара за унцию (28,4 грамма), что является самым высоким показателем с 1980 года.