Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,30

42,22

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на золото падають на тлі зниження інфляції в США та зміцнення долара: актуальна вартість і прогноз

золото
Ціни на золото падають, але аналітики очікують подальшого зростання / Depositphotos

У п'ятницю, 19 грудня, спотова ціна на золото впала на 0,1% до 4 326,37 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США впали на 0,2% до 4 354,80 долара. Попри незначне зниження через зміцнення долара, тиждень завершується в "зеленій зоні". Аналітики очікують історичних максимумів вже наступного року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Що впливає на ринок?

Основним драйвером ринку стала економічна ситуація в США. Останні дані показали, що інфляція сповільнилася до 2,7%, що нижче очікуваних 3,1%. Це дало інвесторам чіткий сигнал: Федеральна резервна система (ФРС) США, ймовірно, почне знижувати відсоткові ставки вже у січні.

Аналітики MarketPulse зазначають, що поточне зниження цін — це лише тимчасове "позиціонування" гравців перед святами. За базовим сценарієм провідних брокерів, до грудня 2026 року золото може подорожчати ще на 14%, сягнувши позначки 4 900 доларів за унцію.

Срібло — абсолютний лідер року

Ринок срібла демонструє високі показники. Спотове срібло 19 грудня зросло на 0,8% до 65,93 долара за унцію, а загальне зростання з початку року склало 128%. Для порівняння: золото за цей же період зросло на 65%. Такий успіх срібла пояснюється не лише інвестиційним інтересом, а й стрімким зростанням промислового попиту.

Поки світові інвестори скуповують золоті та срібні злитки, фізичний попит у найбільших споживачів — Китаї та Індії — дещо впав. Рекордні ціни змусили індійських покупців бути обережнішими навіть у розпал весільного сезону, що призвело до появи знижок на внутрішніх ринках.

Ціни на інші метали

Тим часом інші метали платинової групи також демонструють позитивну динаміку:

  • платина утримується на рівні 1 919,41 долара, залишаючись поблизу свого 17-річного максимуму; 
  • паладій стабілізувався на позначці 1 695,22 долара, демонструючи один із найкращих тижневих показників за останній рік.

Як зазначають аналітики, зниження інфляції в США та плани ФРС щодо пом’якшення монетарної політики створюють потужний фундамент для подальшого зростання цін на дорогоцінні метали у 2026 році.

Нагадаємо,15 грудня золото впевнено трималося поблизу семитижневого максимуму, досягнувши позначки 4344,4 долара за унцію. Срібло та паладій також зросли у ціні, а платина дещо втратила позиції.

Автор:
Тетяна Ковальчук