Ціни на золото падають на тлі зниження інфляції в США та зміцнення долара: актуальна вартість і прогноз

У п'ятницю, 19 грудня, спотова ціна на золото впала на 0,1% до 4 326,37 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США впали на 0,2% до 4 354,80 долара. Попри незначне зниження через зміцнення долара, тиждень завершується в "зеленій зоні". Аналітики очікують історичних максимумів вже наступного року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Що впливає на ринок?

Основним драйвером ринку стала економічна ситуація в США. Останні дані показали, що інфляція сповільнилася до 2,7%, що нижче очікуваних 3,1%. Це дало інвесторам чіткий сигнал: Федеральна резервна система (ФРС) США, ймовірно, почне знижувати відсоткові ставки вже у січні.

Аналітики MarketPulse зазначають, що поточне зниження цін — це лише тимчасове "позиціонування" гравців перед святами. За базовим сценарієм провідних брокерів, до грудня 2026 року золото може подорожчати ще на 14%, сягнувши позначки 4 900 доларів за унцію.

Срібло — абсолютний лідер року

Ринок срібла демонструє високі показники. Спотове срібло 19 грудня зросло на 0,8% до 65,93 долара за унцію, а загальне зростання з початку року склало 128%. Для порівняння: золото за цей же період зросло на 65%. Такий успіх срібла пояснюється не лише інвестиційним інтересом, а й стрімким зростанням промислового попиту.

Поки світові інвестори скуповують золоті та срібні злитки, фізичний попит у найбільших споживачів — Китаї та Індії — дещо впав. Рекордні ціни змусили індійських покупців бути обережнішими навіть у розпал весільного сезону, що призвело до появи знижок на внутрішніх ринках.

Ціни на інші метали

Тим часом інші метали платинової групи також демонструють позитивну динаміку:

платина утримується на рівні 1 919,41 долара, залишаючись поблизу свого 17-річного максимуму;

паладій стабілізувався на позначці 1 695,22 долара, демонструючи один із найкращих тижневих показників за останній рік.

Як зазначають аналітики, зниження інфляції в США та плани ФРС щодо пом’якшення монетарної політики створюють потужний фундамент для подальшого зростання цін на дорогоцінні метали у 2026 році.

