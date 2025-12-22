- Категорія
Курс валют на 22 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 9 копійок, водночас євро подешевшало одразу на 12 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.12.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 42,25 грн (-9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 49,47 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,75 грн (-4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,23/42,34
|Євро
|49,70/49,90
|Злотий
|11,77/11,85
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 22 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,79/42,39
|48,90/49,90
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|42,10/42,60
|49,35/50,00
|11,60/11,90
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,40/50,10
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,60
|49,35/50,00
|11,60/11,90
|Райффайзен
|42,05/42,38
|49,10/49,75
|11,50/11,80
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.