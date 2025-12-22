Курс валют на 22 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 9 копійок, водночас євро подешевшало одразу на 12 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.12.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 42,25 грн (-9 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,47 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,75 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,23/42,34 Євро 49,70/49,90 Злотий 11,77/11,85

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,79/42,39 48,90/49,90 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,60 49,35/50,00 11,60/11,90 ПУМБ 42,10/42,70 49,40/50,10 11,60/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,35/50,00 11,60/11,90 Райффайзен 42,05/42,38 49,10/49,75 11,50/11,80

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.