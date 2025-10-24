В НБУ назвали причини зростання курсу долара

Національний банк України (НБУ) зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.

Ситуація на валютному ринку

За словами Гелетія, ситуація на валютному ринку у жовтні не зазнала суттєвих змін.

"Динаміка курсу гривні до долара визначається, безумовно, ринковою ситуацією. Це зміна балансу попиту і пропозиції. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення чистого попиту", - зазначив він.

Заступник голови НБУ пояснює жовтневе послаблення гривні на 1,5% сезонним коливанням та підкреслює, що з початку року національна валюта загалом зміцнилася на 0,65%.

Гелетій наголошує, що регулятор і надалі дотримуватиметься політики керованої гнучкості курсу, яка сприяє досягненню цілі зниження інфляції до 5%.

Крім того, обсяги валютних інтервенцій НБУ зменшилися.За результатами вересня це було 2,4 млрд доларів, тоді як на початку року - понад 3 млрд.

Своєю чергою голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що політика регулятора була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність та стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність.

Розрахунки в євро

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук підкреслив, що коливання гривні узгоджуються із загальносвітовими тенденціями

"Послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, і така взаємодія є природною для ринку", – наголосив він.

Ніколайчук зауважив, що дедалі більша частка зовнішньоторговельних розрахунків України відбувається у євро, що також впливає на структуру валютного ринку.

Зауважимо, офіційний курс долара на 24 жовтня становить 41,90 грн.

МВФ пропонує девальвацію гривні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує НБУ контрольовану девальвацію гривні, що може допомогти збільшити доходи бюджету України, писало Вloomberg.

У регуляторі виступили проти такого кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв.

МВФ переконаний , що девальвація гривні може призвести до зростання номінальних бюджетних надходжень завдяки контрактам у іноземній валюті. Водночас представники НБУ наголошують, що більша частина бюджету країни залежить від прямої міжнародної допомоги, а девальвація може підірвати фіскальну подушку.