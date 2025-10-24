- Категорія
Курс валют на 24 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо зміцнився одразу на чотирнадцять копійок, а євро подорожчало одразу на вісімнадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.10.2025 (п'ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,90 грн (+14 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,55 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,47 грн (+4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,96/42,10
|Євро
|48,90/49,07
|Злотий
|11,45/11,57
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 24 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,60/42,10
|48,30/49,00
|11,15/11,47
|Ощадбанк
|41,65/42,20
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|ПУМБ
|41,70/42,20
|48,40/49,20
|11,00/11,50
|Укргазбанк
|41,65/42,20
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|Райффайзен
|41,68/42,00
|48,20/48,90
|11,00/11,40
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.