Курс валют на 24 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо зміцнився одразу на чотирнадцять копійок, а євро подорожчало одразу на вісімнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.10.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,90 грн (+14 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,55 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,47 грн (+4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,96/42,10 Євро 48,90/49,07 Злотий 11,45/11,57

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 24 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,60/42,10 48,30/49,00 11,15/11,47 Ощадбанк 41,65/42,20 48,40/49,10 11,15/11,45 ПУМБ 41,70/42,20 48,40/49,20 11,00/11,50 Укргазбанк 41,65/42,20 48,40/49,10 11,15/11,45 Райффайзен 41,68/42,00 48,20/48,90 11,00/11,40

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.