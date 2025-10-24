Курс валют на 24 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США относительно укрепился сразу на четырнадцать копеек, а евро подорожало сразу на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.10.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,90 грн (+14 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,55 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,47 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,96/42,10 Евро 48,90/49,07 Злотый 11,45/11,57

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,60/42,10 48,30/49,00 11,15/11,47 Ощадбанк 41,65/42,20 48,40/49,10 11,15/11,45 ПУМБ 41,70/42,20 48,40/49,20 11,00/11,50 Укргазбанк 41,65/42,20 48,40/49,10 11,15/11,45 Райффайзен 41,68/42,00 48,20/48,90 11,00/11,40

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.