Курс валют на 24 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США относительно укрепился сразу на четырнадцать копеек, а евро подорожало сразу на восемнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.10.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,90 грн (+14 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,55 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,47 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,96/42,10
|Евро
|48,90/49,07
|Злотый
|11,45/11,57
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,60/42,10
|48,30/49,00
|11,15/11,47
|Ощадбанк
|41,65/42,20
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|ПУМБ
|41,70/42,20
|48,40/49,20
|11,00/11,50
|Укргазбанк
|41,65/42,20
|48,40/49,10
|11,15/11,45
|Райффайзен
|41,68/42,00
|48,20/48,90
|11,00/11,40
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.