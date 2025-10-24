В НБУ назвали причины роста курса доллара

Национальный банк Украины сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

Ситуация на валютном рынке

По словам Гелетия, ситуация на валютном рынке в октябре не претерпела существенных изменений.

"Динамика курса гривни к доллару определяется, безусловно, рыночной ситуацией. Это изменение баланса спроса и предложения. В последнее время мы наблюдаем увеличение чистого спроса", – отметил он.

Замглавы НБУ объясняет октябрьское ослабление гривны на 1,5% сезонным колебанием и подчеркивает, что с начала года национальная валюта в целом укрепилась на 0,65%.

Гелетий отмечает, что регулятор и дальше будет придерживаться политики управляемой гибкости курса, которая способствует достижению цели снижения инфляции до 5%.

Кроме того, объемы валютных интервенций НБУ уменьшились. По результатам сентября это было 2,4 млрд долларов, тогда как в начале года – более 3 млрд. долларов.

В свою очередь глава НБУ Андрей Пышный отметил, что политика регулятора была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность и устойчивость валютного рынка, привлекательность гривневых активов и макрофинансовую стабильность.

Расчеты в евро

Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук подчеркнул, что колебания гривны согласуются с общемировыми тенденциями

"Ослабление доллара США к евро влияет на динамику гривны, и такое взаимодействие естественно для рынка", - подчеркнул он.

Николайчук отметил, что растущая доля внешнеторговых расчетов Украины происходит в евро, что также влияет на структуру валютного рынка.

Отметим, что официальный курс доллара на 24 октября составляет 41,90 грн.

МВФ предлагает девальвацию гривны

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает НБУ контролируемую девальвацию гривны, которая может помочь увеличить доходы бюджета Украины, пишет Вloomberg.

В регуляторе выступили против такого шага, ссылаясь на риски инфляции и общественных настроений.

МВФ убежден, что девальвация гривны может привести к росту номинальных бюджетных поступлений благодаря контрактам в иностранной валюте. В то же время, представители НБУ отмечают, что большая часть бюджета страны зависит от прямой международной помощи, а девальвация может подорвать фискальную подушку.