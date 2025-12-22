Курс валют на 22 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 9 копеек, в то же время евро подешевел сразу на 12 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.12.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,25 грн (-9 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,47 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,75 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,23/42,34 Евро 49,70/49,90 Злотый 11,77/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,79/42,39 48,90/49,90 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,60 49,35/50,00 11,60/11,90 ПУМБ 42,10/42,70 49,40/50,10 11,60/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,35/50,00 11,60/11,90 Райффайзен 42,05/42,38 49,10/49,75 11,50/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.