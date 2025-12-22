- Категория
Курс валют на 22 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 9 копеек, в то же время евро подешевел сразу на 12 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.12.2025 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,25 грн (-9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,47 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,75 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,23/42,34
|Евро
|49,70/49,90
|Злотый
|11,77/11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,79/42,39
|48,90/49,90
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|42,10/42,60
|49,35/50,00
|11,60/11,90
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,40/50,10
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,60
|49,35/50,00
|11,60/11,90
|Райффайзен
|42,05/42,38
|49,10/49,75
|11,50/11,80
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.