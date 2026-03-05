Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рекордное падение гривны по отношению к доллару: Гетманцев объяснил, почему не надо паниковать

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев убавил панику относительно ослабления гривны. rada.gov.ua

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность.

Как пишет Delo.ua, в своем посту в Telegram Гетманцев написал об очевидных причинах ослабления национальной валюты.

С начала года гривня обесценилась по отношению к доллару по официальному курсу на 3,1% (с 42,35 до 43,71 грн/долл на 5 марта), в том числе с начала этой недели – на 1,4%.

К утру 5 марта курс продажи доллара достиг 44 грн/долл.

По мнению Гетманцева, на гривну влияют сезонные факторы, связанные с ростом давления со стороны дефицита торгового баланса, а также события на Ближнем Востоке. По его словам, война в Иране привела к ситуативному усилению доллара как актива "тихой гавани", в том числе американский доллар укрепился против евро на 1,7%.

В то же время на валютную стабильность в Украине с начала войны и сейчас гораздо большее влияние оказывает поступление внешнего финансирования от международных партнеров.

"С учетом решения ЕС о кредите Украины на 90 млрд евро и утверждении новой программы МВФ, есть осторожный оптимизм, по крайней мере на ближайшую перспективу", - отметил народный депутат.

По его словам, международных резервов Украины достаточно для поддержания относительной стабильности на валютном рынке.

"Сейчас точно не то время и не та ситуация, когда нужно ловить хайп на громких заголовках, что «национальная валюта обновила очередной минимум». Есть достаточные резервы, профессионального регулятора, который вместе обеспечивает то, что, несмотря на четвертый год полномасштабной войны, Украина держит макрофинансовую стабильность", – пишет Гетманцев.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 марта на уровне 43,72 грн, что стало новым историческим максимумом .

Автор:
Ольга Сичь