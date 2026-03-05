Рекордное падение гривны по отношению к доллару: Гетманцев объяснил, почему не надо паниковать

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность.

Как пишет Delo.ua, в своем посту в Telegram Гетманцев написал об очевидных причинах ослабления национальной валюты.

С начала года гривня обесценилась по отношению к доллару по официальному курсу на 3,1% (с 42,35 до 43,71 грн/долл на 5 марта), в том числе с начала этой недели – на 1,4%.

К утру 5 марта курс продажи доллара достиг 44 грн/долл.

По мнению Гетманцева, на гривну влияют сезонные факторы, связанные с ростом давления со стороны дефицита торгового баланса, а также события на Ближнем Востоке. По его словам, война в Иране привела к ситуативному усилению доллара как актива "тихой гавани", в том числе американский доллар укрепился против евро на 1,7%.

В то же время на валютную стабильность в Украине с начала войны и сейчас гораздо большее влияние оказывает поступление внешнего финансирования от международных партнеров.

"С учетом решения ЕС о кредите Украины на 90 млрд евро и утверждении новой программы МВФ, есть осторожный оптимизм, по крайней мере на ближайшую перспективу", - отметил народный депутат.

По его словам, международных резервов Украины достаточно для поддержания относительной стабильности на валютном рынке.

"Сейчас точно не то время и не та ситуация, когда нужно ловить хайп на громких заголовках, что «национальная валюта обновила очередной минимум». Есть достаточные резервы, профессионального регулятора, который вместе обеспечивает то, что, несмотря на четвертый год полномасштабной войны, Украина держит макрофинансовую стабильность", – пишет Гетманцев.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 марта на уровне 43,72 грн, что стало новым историческим максимумом .