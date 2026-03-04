Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Доллар снова обновил исторический максимум

Доллар снова обновил исторический максимум / Freepik

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 марта на уровне 43,72 грн., что стало новым историческим максимумом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

Доллар подорожал сразу на двадцать семь копеек.

Фото 2 — Доллар снова обновил исторический максимум

Сегодня утром курс доллара составил 43,45 грн.

В то же время на сегодняшний день курс евро установлен на уровне 50,83 грн против 50,46 грн, который был установлен на сегодня.

Напомним, в НБУ уверяют, что   ослабление гривны   в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.

Автор:
Татьяна Гойденко