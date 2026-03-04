Доллар снова обновил исторический максимум

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 марта на уровне 43,72 грн., что стало новым историческим максимумом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

Доллар подорожал сразу на двадцать семь копеек.

Сегодня утром курс доллара составил 43,45 грн.

В то же время на сегодняшний день курс евро установлен на уровне 50,83 грн против 50,46 грн, который был установлен на сегодня.

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.