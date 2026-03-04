Долар знову оновив сторичний максимум

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 березня на рівні 43,72 грн, що стало новим історичним максимумом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

Долар подорожчав одразу на двадцять сім копійок.

Сьогодні вранці курс долара становив 43,45 грн.

Водночас на 5 березня курс євро встановлено на рівні 50,83 грн проти 50,46 грн, який був встановлений на сьогодні.

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.