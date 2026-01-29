Ситуация на валютном рынке стабильна, но гривна ослабла – НБУ

Ослабление гривни в конце декабря 2025 и январе 2026 стало результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой НБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Юрия Гелетия.

О ситуации на валютном рынке

"Для нас курсообразующей валютой является доллар. Мы проводим интервенции, будем продолжать проводить интервенции в долларе", – сказал он.

По словам Гелетия, в декабре 2025 года чистые расходы по единому казначейскому счету превысили 93 млрд грн, что на 93 млрд грн больше, чем в декабре 2024 года. Кроме того, значительное давление на валютный рынок создавало дополнительный спрос на валюту из-за выплат "13-х" зарплат и премий.

"Из-за постоянных атак РФ на нашу энергетическую инфраструктуру мы наблюдали увеличение импорта энергооборудования и топлива, что также дополнительно усиливало спрос на валюту. Важную роль сыграли и разрушение логистики и меньшее предложение валюты со стороны агросектора из-за неблагоприятных погодных условий", — отметил Гелетий.

В начале 2025 года официальный курс гривны по отношению к доллару составил 42,35 грн/$1, однако к концу января курс вырос до 43,41 грн/$1, что означало девальвацию более 2%. Однако в последние дни, на фоне улучшения экономической ситуации и роста предложения валюты, НБУ зафиксировал ревальвацию: официальный курс составляет 42,77 грн/$1, что означает девальвацию менее 1% с начала года.

Юрий Гелетий также сообщил, что международные резервы Украины выросли с $43,8 млрд. в начале прошлого года до $57,3 млрд. на его конец. В то же время, в январе 2025 года в наличном сегменте наблюдался значительный спад чистого спроса на валюту — до $35 млн в день по сравнению с $56 млн в январе 2024 года.

Разница между покупкой валюты населением в наличном сегменте за 2025 год по сравнению с 2024 годом составила $4,3 млрд, а значительная часть этих средств была перенаправлена в гривневые инструменты, такие как срочные депозиты, текущие счета и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Напомним, по оценкам НБУ, экономика страны продолжит восстанавливаться и вырастет на 1,8% в 2026 году. Однако экономическое восстановление будет ограничено из-за проблем в энергосекторе и логистических трудностей. В то же время, инфляция снизится до 7,5% в 2026 году, а к 2028 году достигнет целевого уровня в 5%.