Курс валют на 5 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на двадцать семь копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на тридцать семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.03.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,72 грн (+27 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,83 грн (+37 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,94 грн (+16 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,80/44,10
|Евро
|51,15/51,50
|Злотый
|11,95/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,50/44,10
|50,45/51,45
|Ощадбанк
|43,65/ 44,20
|50,70/51,45
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|50,70/51,40
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,65/ 44,20
|50,70/51,45
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,70/ 44,15
|50,50/51,43
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.