Курс валют на 5 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на двадцать семь копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на тридцать семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.03.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,72 грн (+27 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,83 грн (+37 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,94 грн (+16 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,80/44,10 Евро 51,15/51,50 Злотый 11,95/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,50/44,10 50,45/51,45 Ощадбанк 43,65/ 44,20 50,70/51,45 11,80/12,40 ПУМБ 43,60/ 44,20 50,70/51,40 11,80/12,40 Укргазбанк 43,65/ 44,20 50,70/51,45 11,80/12,40 Райффайзен 43,70/ 44,15 50,50/51,43

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.