Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рекордне падіння гривні щодо долара: Гетманцев пояснив, чому не треба панікувати

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев зменшив паніку щодо ослаблення гривні. rada.gov.ua

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.

Як пише Delo.ua, у своєму пості в Telegram Гетманцев написав про очевидні причини ослаблення національної валюти. 

З початку року гривня знецінилась до долара за офіційним курсом на 3,1% (з 42,35 до 43,71 грн/дол на 5 березня), в тому числі з початку цього тижня – на 1,4%.

На ранок 5 березня курс продажу долара досяг 44 грн/дол. 

На думку Гетманцева, на гривню впливають сезонні фактори, пов’язані зі збільшенням тиску з боку дефіциту торгівельного балансу, а також події на Близькому Сході. За його словами, війна в Ірані призвела до ситуативного посилення долара як активу "тихої гавані", зокрема американський долар зміцнився проти євро на 1,7%. 

Водночас на валютну стабільність в Україні з початку війни і зараз набагато більший вплив має надходження зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.

"З урахуванням рішення ЄС про кредит Україні на 90 млрд євро та затвердження нової програми МВФ, маємо обережний оптимізм, принаймні на найближчу перспективу", – зазначив народний депутат. 

За його словами, міжнародних резервів України є достатньо для підтримки відносної стабільності на валютному ринку. 

"Зараз точно не той час і не та ситуація, коли треба ловити хайп на гучних заголовках, що «національна валюта оновила черговий мінімум». Маємо достатні резерви, професійного регулятора, що разом забезпечує те, що попри четвертий рік повномасштабної війни Україна тримає макрофінасову стабільність", – пише Гетманцев. 

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 березня на рівні 43,72 грн, що стало новим історичним максимумом

Автор:
Ольга Сич