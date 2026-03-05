Рекордне падіння гривні щодо долара: Гетманцев пояснив, чому не треба панікувати

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.

Як пише Delo.ua, у своєму пості в Telegram Гетманцев написав про очевидні причини ослаблення національної валюти.

З початку року гривня знецінилась до долара за офіційним курсом на 3,1% (з 42,35 до 43,71 грн/дол на 5 березня), в тому числі з початку цього тижня – на 1,4%.

На ранок 5 березня курс продажу долара досяг 44 грн/дол.

На думку Гетманцева, на гривню впливають сезонні фактори, пов’язані зі збільшенням тиску з боку дефіциту торгівельного балансу, а також події на Близькому Сході. За його словами, війна в Ірані призвела до ситуативного посилення долара як активу "тихої гавані", зокрема американський долар зміцнився проти євро на 1,7%.

Водночас на валютну стабільність в Україні з початку війни і зараз набагато більший вплив має надходження зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.

"З урахуванням рішення ЄС про кредит Україні на 90 млрд євро та затвердження нової програми МВФ, маємо обережний оптимізм, принаймні на найближчу перспективу", – зазначив народний депутат.

За його словами, міжнародних резервів України є достатньо для підтримки відносної стабільності на валютному ринку.

"Зараз точно не той час і не та ситуація, коли треба ловити хайп на гучних заголовках, що «національна валюта оновила черговий мінімум». Маємо достатні резерви, професійного регулятора, що разом забезпечує те, що попри четвертий рік повномасштабної війни Україна тримає макрофінасову стабільність", – пише Гетманцев.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 березня на рівні 43,72 грн, що стало новим історичним максимумом.