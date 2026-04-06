Долар по 44 та "великодній ефект": чого чекати від курсу валют у квітні

Валютний ринок України на початку квітня демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення перед Великоднем.

Як повідомляє Delo.ua, про це розповів директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Ключовими факторами впливу залишаться ситуація на Близькому Сході та внутрішня вартість енергоресурсів.

Пальне та логістика як драйвери попиту

Енергетичний фактор став визначальним наприкінці березня: через здорожчання нафти ціна на бензин А-95 в Україні підскочила на 30%, а дизель додав у вартості 50%.

Вплив на валюту:

Бізнес-попит: Імпортерам пального потрібно більше валюти для нових закупівель за вищими світовими цінами.

Інфляційний тиск: Зростання логістичних витрат штовхає ціни вгору, що стимулює частину громадян зберігати заощадження у "твердій" валюті.

Адаптація: Ринок уже частково призвичаївся до нових цін, тому подальший вплив цього фактора на початку квітня буде менш різким.

Передсвяткові коливання: прогноз на 6–12 квітня

Наближення Великодня традиційно спонукає населення продавати частину валютних заначок для покриття святкових витрат. За словами експерта, це може дозволити обмінникам тимчасово опустити курс купівлі на 0,4–0,5 грн нижче за міжбанківський рівень.

Очікувані коридори на тиждень:

готівковий ринок: 43,5–44,5 грн/дол. та 50,5–52 грн/євро.

міжбанк: 43,7–44,25 грн/дол. та 49,5–52 грн/євро.

щоденні зміни: в межах 0,1–0,3 грн залежно від сегмента ринку.

"Основний сценарій — передбачуваність. Долар залишатиметься поблизу 44 грн, а євро — близько 51 грн. Загальну стабільність підтримуватиме Нацбанк", — резюмував Лєсовий.

Нагадаємо, офіційний курс НБУ на 6 квітня зафіксовано на рівні, 43,65 грн за долар США, та 50,31 грн за євро.