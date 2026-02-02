Запланована подія 2

Росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК

Росія вдруге атакувала вугільне підприємство ДТЕК / ДСНС

Підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині зазнало другого удару РФ за добу.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі підприємства". - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 1 лютого, російський удар по шахтарському автобусу забрав життя 12 людей, ще 16 отримали поранення, з них 9 - тяжкі. 

За повідомленнями місцевих пабліків, удар було завдано по підприємству у місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Денис Шмигаль, зазначивши, що російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" на Дніпропетровщині.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Автор:
Ольга Опенько