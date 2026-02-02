- Категорія
Росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК
Підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині зазнало другого удару РФ за добу.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі підприємства". - йдеться в повідомленні.
Напередодні, 1 лютого, російський удар по шахтарському автобусу забрав життя 12 людей, ще 16 отримали поранення, з них 9 - тяжкі.
За повідомленнями місцевих пабліків, удар було завдано по підприємству у місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області.
Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Денис Шмигаль, зазначивши, що російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" на Дніпропетровщині.
Про ДТЕК
Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.
Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.
Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.