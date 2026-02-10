Запланована подія 2

Аварії та пошкодження ТЕЦ: у столиці без тепла залишилися 1400 будинків

опалення
Опалювальна криза у столиці: тисячі киян залишилися без тепла / Depositphotos

У Києві сьогодні без теплопостачання залишилися майже 1400 житлових будинків. Понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах не можуть отримувати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на пресслужбу КМДА.

Опалювальна криза у столиці

 Ще більш як 200 будинків у різних районах столиці залишаються без опалення через аварійні пошкодження, які наразі усувають комунальні служби та енергетики.

У зв’язку з кризовою ситуацією Київська міська рада сьогодні має розглянути рішення про надання фінансової допомоги на закупівлю генераторів для житлових будинків. Ідеться про підтримку мешканців столиці на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування, наголосив мер Києва Віталій Кличко.

У міськраді зазначають, що більшість багатоповерхових будинків не мають достатніх ресурсів для швидкого придбання автономних джерел живлення. Тому пропонується запровадити спрощений і оперативний механізм фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків.

Зокрема, передбачено надання цільових безвідсоткових позик на придбання генераторів за рахунок коштів КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва". Позики надаватимуться виключно на купівлю генераторів під 0% річних строком до одного року.

Скористатися програмою зможуть ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, кооперативні будинки, а також співвласники будинків, у яких не створені ОСББ чи ЖБК.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

В свою чергу міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів.

Автор:
Ольга Опенько