В Киеве будут предоставлять беспроцентные ссуды для приобретения генераторов в многоквартирные дома

10 февраля Киевский городской совет принял решение о предоставлении беспроцентных ссуд до одного миллиона гривен на приобретение генераторов для многоквартирных домов. Финансирование будет осуществляться через КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда в Киеве". Программа будет действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Цель инициативы

Необходимость внедрения финансовой поддержки обусловлена атаками РФ на энергетическую инфраструктуру, влияющую на системы водоснабжения и отопления. Основная цель обеспечения бесперебойного электро-, водо- и теплоснабжения в многоквартирных жилых домах города Киева.

По словам главы профильной комиссии Александра Бродского, значительная часть многоквартирных домов столицы не имеют достаточных финансовых ресурсов для оперативного приобретения автономных источников электропитания.

"Когда в доме нет генератора, каждое длительное отключение света быстро превращается в кризис: останавливаются лифты, не работают насосы и тепловые пункты. Больнее всего это бьет по людям в сильные морозы", — подчеркнул он.

Условия предоставления ссуды

Финансовые условия ссуды предусматривают нулевую процентную ставку, сроком пользования до 12 месяцев, предельную сумму до одного миллиона гривен на один дом и отсутствие комиссии за выдачу средств.

Заемщиками могут стать ОСМД, ЖСК, кооперативы и совладельцы домов без ОСМД или ЖСК в лице управляющих.

Напомним, 9 февраля президент Зеленский анонсировал новые программы финансовой поддержки людей и общин для обеспечения автономного энергопитания. Новые инициативы предусматривают упрощение процедур закупки генераторов для ОСМД и увеличение объемов помощи владельцам частных домов на приобретение оборудования автономного энергопитания.