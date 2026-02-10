Запланована подія 2

У Києві надаватимуть безвідсоткові позики для придбання генераторів у багатоквартирні будинки

10 лютого Київська міська рада прийняла рішення про надання безвідсоткових позик до одного мільйона гривень на придбання генераторів для багатоквартирних будинків. Фінансування здійснюватиметься через КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва". Програма діятиме протягом воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Мета ініціативи

Необхідність запровадження фінансової підтримки зумовлена атаками РФ на енергетичну інфраструктуру, що впливає на системи водопостачання та опалення. Основною метою є забезпечення безперебійного електро-, водо- та теплопостачання у багатоквартирних житлових будинках міста Києва

За словами голови профільної комісії Олександра Бродського, значна частина багатоквартирних будинків столиці не мають достатніх фінансових ресурсів для оперативного придбання автономних джерел електроживлення.

"Коли в будинку немає генератора, кожне тривале відключення світла швидко перетворюється на кризу: зупиняються ліфти, не працюють насоси й теплові пункти. Найболючіше це б’є по людях у сильні морози", — наголосив він.

Умови надання позики

Фінансові умови позики передбачають нульову відсоткову ставку, терміном користування до 12 місяців, граничну суму до одного мільйона гривень на один будинок та відсутність комісії за видачу коштів.

Позичальниками можуть стати ОСББ, ЖБК, кооперативи і співвласники будинків без ОСББ чи ЖБК в особі управителів.

Нагадаємо, 9 лютого президент Зеленський анонсував нові програми фінансової підтримки людей і громад для забезпечення автономним енергоживленням. Нові ініціативи передбачають спрощення процедур закупівлі генераторів для ОСББ та збільшення обсягів допомоги власникам приватних будинків для придбання обладнання автономного енергоживлення.

Автор:
Тетяна Ковальчук