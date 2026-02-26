У частину будинків Дніпровського району Києва почали повертати опалення – Кличко

У частину будинків Дніпровського району Києва, які були без теплопостачання після минулих нищівних російських обстрілів, почали повертати опалення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в усі багатоповерхівки.

Нагадаємо, понад 1400 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах залишилися без тепла з 3 лютого. Як повідомлялося, туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій було неможливо.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Аби врятувати внутрішньобудинкові мережі від розмерзання, ще вранці 3 лютого комунальники оперативно злили воду з систем опалення.

Кличко повідомляв, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.

Київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.



