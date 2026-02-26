Запланована подія 2

В часть домов Днепровского района Киева начали возвращать отопление – Кличко

Виталий Кличко
Виталий Кличко / КГГА

В часть домов Днепровского района Киева, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных российских обстрелов, начали возвращать отопление.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы возобновить подачу теплоносителя во все многоэтажки.

Напомним, более 1400 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах остались без тепла с 3 февраля. Как сообщалось, туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ,   подать теплоноситель было невозможно.

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Чтобы спасти внутридомовые сети от размерзания, еще утром 3 февраля коммунальщики оперативно слили воду из систем отопления.

Кличко сообщал, что по выводам специалистов, объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования потребуется не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.

Киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и   теплоснабжение столицы .


Автор:
Светлана Манько