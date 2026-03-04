Запланована подія 2

Отопительный сезон в Украине будет завершаться по погоде, а не по дате - Кулеба

В Украине не будут устанавливаться фиксированная дата завершения отопительного сезона - подачу тепла будут продолжать или прекращать в зависимости от погодных условий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Теплоснабжение могут продлить

В Украине заранее завершать отопительный сезон не планируют. Правительство не видит оснований для поспешного отключения тепла в домах – батареи будут оставаться горячими, пока температура на улице не стабилизируется на весеннем уровне.

По словам Кулебы, ресурсов достаточно, чтобы завершение отопительного сезона происходило согласно фактическому температурному режиму, а не календарным датам.

Министр добавил, что государство готово продолжать подачу теплоносителя даже в апреле. "Система может работать и до 15 апреля, если этого потребует погода", - отметил Кулеба.

Напомним, Киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы.

Автор:
Ольга Опенько