Отопительный сезон в Украине подходит к концу: какой город отключит теплоснабжение первым

В Украине начинают выключать отопление / Depositphotos

Отопительный сезон в Украине постепенно подходит к концу: первым отключит отопление Николаев. Это произойдет 24 марта. Исполком городского совета уже принял решение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

Отопление прекратят с 24 марта

Отмечается, что решение о завершении отопительного сезона принято в связи с повышением среднесуточной температуры свыше +8°C в течение трех дней.

Отопление прекратят с 24 марта на всех объектах, кроме заведений социальной сферы. Так, теплоснабжение могут продлить в детских садах, больницах, роддомах и амбулаториях за отдельными обращениями соответствующих управлений.

Теплоснабжающие предприятия и потребители должны завершить отключение тепла в технологической последовательности не позднее 5 дней с даты принятия решения.

При этом начисления за услуги отопления, льготы и субсидии будут скорректированы в соответствии с фактическими датами подачи тепла. Пересчет планируется завершить в течение 30 дней.

Отопительный сезон в Украине будет завершаться по погоде

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что в Украине не будет устанавливаться фиксированная дата завершения отопительного сезона — подачу тепла будут продолжать или прекращать в зависимости от погодных условий.

Правительство не видит оснований для поспешного отключения тепла в домах – батареи будут оставаться горячими, пока температура на улице не стабилизируется на весеннем уровне.

Автор:
Светлана Манько