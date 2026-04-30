Тарифы на хранение газа могут возрасти: регулятор готовит новые ставки

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг планирует 5 мая рассмотреть проект повышения тарифов на услуги подземных хранилищ газа (ПХГ). Речь идет о закачке, отборе и хранении природного газа.

Если решение будет принято, стоимость основных услуг ПХГ существенно возрастет.

Какие тарифы предлагают изменить:

хранение газа - 0,45 грн за тыс. куб м в сутки (сейчас 0,4 грн)

закачка – 360,02 грн за тыс. куб м (+48%)

отбор - 360,02 грн за тыс. куб м (+42%)

Повышение объясняют переходом к новой модели тарифообразования. Вместо подхода "расходы+" регулятор внедряет стимулирующее регулирование, которое должно поощрить инвестиции и повысить эффективность работы газохранилищ.

Что учтено в новых расчетах:

годовая мощность закачки - 8,08 млрд куб м

годовая мощность отбора - 8,4 млрд куб м

средний объем хранения - 11,27 млрд куб м

технологические расходы газа - 68,6 млн куб м

прогнозная цена газа - 23 581 грн за тыс. куб.

Отдельно НКРЭКУ хочет изменить подход к бронированию мощностей. Сейчас большинство контрактов заключается "на сутки вперед" или на месяц, что усложняет планирование и повышает износ оборудования.

Новые коэффициенты бронирования:

в год - 0,9 (дешевле для долгосрочных контрактов)

на сезон - 1

в месяц - 1,1 (без изменений)

в сутки вперед - 1,2 (без изменений)

Таким образом, регулятор стимулирует рынок переходить на более длинные контракты, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру и затраты на ремонты.

После рассмотрения проекта НКРЭКУ соберет предложения от участников рынка. Окончательные тарифы могут быть скорректированы перед утверждением.

Результат Тарифы на услуги газохранилищ могут существенно возрасти, особенно на закачку и отбор газа. Для рынка это означает удорожание услуг, но одновременно переход к более прогнозируемой и долгосрочной модели работы.

