Тарифы на хранение газа могут возрасти: регулятор готовит новые ставки
Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг планирует 5 мая рассмотреть проект повышения тарифов на услуги подземных хранилищ газа (ПХГ). Речь идет о закачке, отборе и хранении природного газа.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro.
Если решение будет принято, стоимость основных услуг ПХГ существенно возрастет.
Какие тарифы предлагают изменить:
- хранение газа - 0,45 грн за тыс. куб м в сутки (сейчас 0,4 грн)
- закачка – 360,02 грн за тыс. куб м (+48%)
- отбор - 360,02 грн за тыс. куб м (+42%)
Повышение объясняют переходом к новой модели тарифообразования. Вместо подхода "расходы+" регулятор внедряет стимулирующее регулирование, которое должно поощрить инвестиции и повысить эффективность работы газохранилищ.
Что учтено в новых расчетах:
- годовая мощность закачки - 8,08 млрд куб м
- годовая мощность отбора - 8,4 млрд куб м
- средний объем хранения - 11,27 млрд куб м
- технологические расходы газа - 68,6 млн куб м
- прогнозная цена газа - 23 581 грн за тыс. куб.
Отдельно НКРЭКУ хочет изменить подход к бронированию мощностей. Сейчас большинство контрактов заключается "на сутки вперед" или на месяц, что усложняет планирование и повышает износ оборудования.
Новые коэффициенты бронирования:
- в год - 0,9 (дешевле для долгосрочных контрактов)
- на сезон - 1
- в месяц - 1,1 (без изменений)
- в сутки вперед - 1,2 (без изменений)
Таким образом, регулятор стимулирует рынок переходить на более длинные контракты, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру и затраты на ремонты.
После рассмотрения проекта НКРЭКУ соберет предложения от участников рынка. Окончательные тарифы могут быть скорректированы перед утверждением.
Результат Тарифы на услуги газохранилищ могут существенно возрасти, особенно на закачку и отбор газа. Для рынка это означает удорожание услуг, но одновременно переход к более прогнозируемой и долгосрочной модели работы.
Напомним, 19 марта 2026 года теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании "Нефтегаз Трейдинг" с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ.