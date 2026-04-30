Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Тарифы на хранение газа могут возрасти: регулятор готовит новые ставки

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг планирует 5 мая рассмотреть проект повышения тарифов на услуги подземных хранилищ газа (ПХГ). Речь идет о закачке, отборе и хранении природного газа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro.

Если решение будет принято, стоимость основных услуг ПХГ существенно возрастет.

Какие тарифы предлагают изменить:

  • хранение газа - 0,45 грн за тыс. куб м в сутки (сейчас 0,4 грн)
  • закачка – 360,02 грн за тыс. куб м (+48%)
  • отбор - 360,02 грн за тыс. куб м (+42%)

Повышение объясняют переходом к новой модели тарифообразования. Вместо подхода "расходы+" регулятор внедряет стимулирующее регулирование, которое должно поощрить инвестиции и повысить эффективность работы газохранилищ.

Что учтено в новых расчетах:

  • годовая мощность закачки - 8,08 млрд куб м
  • годовая мощность отбора - 8,4 млрд куб м
  • средний объем хранения - 11,27 млрд куб м
  • технологические расходы газа - 68,6 млн куб м
  • прогнозная цена газа - 23 581 грн за тыс. куб.

Отдельно НКРЭКУ хочет изменить подход к бронированию мощностей. Сейчас большинство контрактов заключается "на сутки вперед" или на месяц, что усложняет планирование и повышает износ оборудования.

Новые коэффициенты бронирования:

  • в год - 0,9 (дешевле для долгосрочных контрактов)
  • на сезон - 1
  • в месяц - 1,1 (без изменений)
  • в сутки вперед - 1,2 (без изменений)

Таким образом, регулятор стимулирует рынок переходить на более длинные контракты, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру и затраты на ремонты.

После рассмотрения проекта НКРЭКУ соберет предложения от участников рынка. Окончательные тарифы могут быть скорректированы перед утверждением.

Результат Тарифы на услуги газохранилищ могут существенно возрасти, особенно на закачку и отбор газа. Для рынка это означает удорожание услуг, но одновременно переход к более прогнозируемой и долгосрочной модели работы.

Напомним, 19 марта 2026 года теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании "Нефтегаз Трейдинг"   с требованием прекратить потребление газа   с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ.

Автор:
Татьяна Гойденко