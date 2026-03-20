В Украине меняют тарифы на хранение газа: что решила НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новую методику формирования тарифов на услуги хранения природного газа, которая предусматривает переход к стимулирующему регулированию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба НКРЭКУ.

НКРЭКУ запускает новую модель тарифов

Это решение создает регуляторную среду, которая в дальнейшем позволит перейти от модели "расхода +" к современной международной практике стимулирующего регулирования в сфере хранения (закачки, отбора) природного газа, что критически важно для модернизации украинских подземных хранилищ газа.

Ключевые преимущества новой методики

Стимулирование инвестиций. Методика поощряет вложения в техническое перевооружение подземных газохранилищ, обеспечивая их надежную и бесперебойную работу.

Долгосрочная планировка. Установление параметров тарифов на несколько лет вперед позволяет операторам газохранилищ и заказчикам услуг планировать деятельность с перспективой на будущее.

Повышение экономической эффективности. Система стимулов побуждает операторов сокращать неэффективные затраты и оптимизировать производительность.

Стимулирование энергоэффективности. Сэкономленные ресурсы от уменьшения производственно-технологических затрат направляются на мероприятия по энергоэффективности и модернизации инфраструктуры.

Поддержка технического состояния газохранилищ. Новый подход позволяет удерживать украинские подземные хранилища газа на должном уровне надежности и безопасности.

