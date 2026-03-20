AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

В Украине меняют тарифы на хранение газа: что решила НКРЭКУ

Газохранилища Украины будут работать по-новому

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новую методику формирования тарифов на услуги хранения природного газа, которая предусматривает переход к стимулирующему регулированию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба НКРЭКУ.

НКРЭКУ запускает новую модель тарифов

Это решение создает регуляторную среду, которая в дальнейшем позволит перейти от модели "расхода +" к современной международной практике стимулирующего регулирования в сфере хранения (закачки, отбора) природного газа, что критически важно для модернизации украинских подземных хранилищ газа.

Ключевые преимущества новой методики

  • Стимулирование инвестиций. Методика поощряет вложения в техническое перевооружение подземных газохранилищ, обеспечивая их надежную и бесперебойную работу.
  • Долгосрочная планировка. Установление параметров тарифов на несколько лет вперед позволяет операторам газохранилищ и заказчикам услуг планировать деятельность с перспективой на будущее.
  • Повышение экономической эффективности. Система стимулов побуждает операторов сокращать неэффективные затраты и оптимизировать производительность.
  • Стимулирование энергоэффективности. Сэкономленные ресурсы от уменьшения производственно-технологических затрат направляются на мероприятия по энергоэффективности и модернизации инфраструктуры.
  • Поддержка технического состояния газохранилищ. Новый подход позволяет удерживать украинские подземные хранилища газа на должном уровне надежности и безопасности.

Напомним, 19 марта 2026 года теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании "Нефтегаз Трейдинг" с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ.

Ольга Опенько