В Украине меняют тарифы на хранение газа: что решила НКРЭКУ
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новую методику формирования тарифов на услуги хранения природного газа, которая предусматривает переход к стимулирующему регулированию.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба НКРЭКУ.
НКРЭКУ запускает новую модель тарифов
Это решение создает регуляторную среду, которая в дальнейшем позволит перейти от модели "расхода +" к современной международной практике стимулирующего регулирования в сфере хранения (закачки, отбора) природного газа, что критически важно для модернизации украинских подземных хранилищ газа.
Ключевые преимущества новой методики
- Стимулирование инвестиций. Методика поощряет вложения в техническое перевооружение подземных газохранилищ, обеспечивая их надежную и бесперебойную работу.
- Долгосрочная планировка. Установление параметров тарифов на несколько лет вперед позволяет операторам газохранилищ и заказчикам услуг планировать деятельность с перспективой на будущее.
- Повышение экономической эффективности. Система стимулов побуждает операторов сокращать неэффективные затраты и оптимизировать производительность.
- Стимулирование энергоэффективности. Сэкономленные ресурсы от уменьшения производственно-технологических затрат направляются на мероприятия по энергоэффективности и модернизации инфраструктуры.
- Поддержка технического состояния газохранилищ. Новый подход позволяет удерживать украинские подземные хранилища газа на должном уровне надежности и безопасности.
Напомним, 19 марта 2026 года теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании "Нефтегаз Трейдинг" с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ.