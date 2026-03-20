В Україні змінюють тарифи на зберігання газу: що вирішила НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нову методику формування тарифів на послуги зберігання природного газу, яка передбачає перехід до стимулюючого регулювання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НКРЕКП.

НКРЕКП запускає нову модель тарифів

Це рішення створює регуляторне середовище, яке в подальшому дозволить перейти від моделі "витрати +" до сучасної міжнародної практики стимулюючого регулювання у сфері зберігання (закачування, відбору) природного газу, що є критично важливим для модернізації українських підземних сховищ газу.

Ключові переваги нової методики

Стимулювання інвестицій. Методика заохочує вкладення у технічне переоснащення підземних газосховищ, забезпечуючи їх надійну та безперебійну роботу.

Довгострокове планування. Встановлення параметрів тарифів на кілька років вперед дає змогу операторам газосховищ і замовникам послуг планувати діяльність із перспективою на майбутнє.

Підвищення економічної ефективності. Система стимулів спонукає операторів скорочувати неефективні витрати та оптимізувати продуктивність.

Стимулювання енергоефективності. Заощаджені ресурси від зменшення виробничо-технологічних витрат спрямовуються на заходи з енергоефективності та модернізацію інфраструктури.

Підтримка технічного стану газосховищ. Новий підхід дозволяє утримувати українські підземні сховища газу на належному рівні надійності та безпеки.

Нагадаємо, 19 березня 2026 року теплопостачальні підприємства по всій Україні отримали масові листи-попередження від газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" із вимогою припинити споживання газу з 28 березня 2026 року через несплату боргів за природний газ.