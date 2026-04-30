Тарифи на зберігання газу можуть зрости: Регулятор готує нові ставки

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг планує 5 травня розглянути проєкт підвищення тарифів на послуги підземних сховищ газу (ПСГ). Йдеться про закачування, відбір та зберігання природного газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еxpro.

Якщо рішення буде ухвалене, вартість основних послуг ПСГ суттєво зросте.

Які тарифи пропонують змінити:

зберігання газу — 0,45 грн за тис. куб м на добу (зараз 0,4 грн)

закачування — 360,02 грн за тис. куб м (+48%)

відбір — 360,02 грн за тис. куб м (+42%)

Підвищення пояснюють переходом до нової моделі тарифоутворення. Замість підходу "витрати+" регулятор впроваджує стимулююче регулювання, яке має заохотити інвестиції та підвищити ефективність роботи газосховищ.

Що враховано в нових розрахунках:

річна потужність закачування — 8,08 млрд куб м

річна потужність відбору — 8,4 млрд куб м

середній обсяг зберігання — 11,27 млрд куб м

технологічні витрати газу — 68,6 млн куб м

прогнозна ціна газу — 23 581 грн за тис. куб м

Окремо НКРЕКП хоче змінити підхід до бронювання потужностей. Зараз більшість контрактів укладається "на добу наперед" або на місяць, що ускладнює планування та підвищує знос обладнання.

Нові коефіцієнти бронювання:

на рік — 0,9 (дешевше для довгострокових контрактів)

на сезон — 1

на місяць — 1,1 (без змін)

на добу наперед — 1,2 (без змін)

Таким чином регулятор стимулює ринок переходити на довші контракти, щоб зменшити навантаження на інфраструктуру та витрати на ремонти.

Після розгляду проєкту НКРЕКП збере пропозиції від учасників ринку. Остаточні тарифи можуть бути скориговані перед затвердженням.

Підсумок Тарифи на послуги газосховищ можуть суттєво зрости, особливо на закачування і відбір газу. Для ринку це означає подорожчання послуг, але водночас — перехід до більш прогнозованої та довгострокової моделі роботи.

