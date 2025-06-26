В Україні запроваджують новий вид обов’язкової звітності для бізнесу: яких підприємств стосується

Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", які передбачають запровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Впровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку

Зазначається, що вперше на законодавчому рівні передбачається складання, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств. Така звітність міститиме інформацію про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на діяльність підприємства.

За даними Мінфіну, інформація про сталий розвиток подаватиметься за Європейськими стандартами (ESRS) у вигляді окремого розділу звіту з управління. Подання відбуватиметься в єдиному електронному форматі за таксономією, що спростить аналіз і доступ до інформації.

Передбачається, що звітність зі сталого розвитку подаватиметься разом із фінансовою звітністю і є її невід’ємною частиною.

Яких підприємств стосується

Нова звітність стосується:

великих підприємств та материнських компаній великих груп;

середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу.

У Мінфіні наголошують, що нові правила впроваджуватимуться поетапно. Так, великі підприємства та материнські підприємства великої групи, які мають понад 500 працівників – звітують у 2028 році. Інші великі підприємства та материнські підприємства великої групи – у 2029 році.

Середні та малі підприємства з цінними паперами на біржі – у 2030 році.

Оновлення критеріїв і фінансової звітності держпідприємств

Також постановою Кабміну оновлено критерії для визначення мікро-, малих, середніх і великих підприємств з урахуванням інфляції та рекомендацій Європейської комісії. Це дозволить зменшити адміністративне навантаження та уникнути необґрунтованого потрапляння підприємств у категорії з жорсткішими вимогами.

Крім того, уряд впровадив міжнародних стандартів фінансової звітності для державних підприємств.

Державні підприємства та компанії, де понад 50% акцій належать державі, зобов’язані вести облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також складати звіт про управління.

В Мінфіні пояснюють, що це підвищить прозорість і підзвітність державного сектору економіки та спростить доступ до міжнародних ринків капіталу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів уточнив вимоги до звітів видобувних компаній про платежі на користь держави