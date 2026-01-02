Бизнес-ассоциации обеспокоены сокращением срока возврата бумажных акцизных марок

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Международная торговая палата Украины (International Chamber of Commerce Ukraine, ICC Ukraine) выразили обеспокоенность решением сократить срок возврата бумажных марок акцизного налога до шести месяцев, что создает риски значительных финансовых потерь для импортеров и производителей подакцизной продукции.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на заявления бизнес-ассоциаций.

Согласно сообщению ЕБА, ассоциация предлагала установить 12-месячный срок для возврата поврежденных и неиспользованных бумажных марок как экономически обоснованный и реалистичный для бизнеса.

Впрочем, решением правительства и Министерства финансов Украины не было учтено это предложение, а принято решение о сокращении действующего срока с восьми до шести месяцев.

Это решение, по мнению ICC Ukraine, приведет к значительным финансовым потерям для бизнеса, поскольку, по статистике, около 5% бумажных акцизных марок повреждаются во время производства или транспортировки.

"Бизнес продолжает работать в условиях войны, переживая ракетные удары, потери продукции и марок, перебои в логистике и энергоснабжении. При таких обстоятельствах сокращение срока возврата марок лишь усиливает финансовое и операционное давление на компании", – отмечают в ЕБА.

По информации ICC Ukraine, решение Министерства финансов приведет к дополнительным финансовым рискам из-за наличия бумажных марок без права на их возврат, увеличения административной нагрузки на фоне военного и экономического стресса.

ЕБА и ICC Ukraine призывали установить минимальный срок в 12 месяцев для возврата бумажных марок и обеспечить защиту прав украинских предприятий и иностранных инвесторов, продолжающих работать в Украине во время войны.

Как сообщалось, 26 декабря 2025 года правительство приняло постановление, которым отсрочило запуск Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет ("е-Акциз") . Старт обязательного использования системы был перенесен на 1 ноября 2026 года, а тестовый период продлен до 11 октября 2026 года.

До полноценного запуска "е-Акциза" бизнесу разрешено использовать бумажные акцизные марки. В то же время правительство утвердило сокращенный предельный срок их возврата для возмещения ранее уплаченного акциза – до 1 мая 2027 года.