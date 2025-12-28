Правительство отсрочило полноценный запуск системы "е-Акциз"

26 декабря 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление, которое откладывает вступление в силу актов правительства по введению электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Решение дает бизнесу и государству дополнительное время для плавного перехода на новые цифровые инструменты администрирования акцизного налога.

Ключевые изменения:

Новая дата старта: обязательное использование электронной системы и электронных акцизных марок перенесено с 1 января 2026 на 1 ноября 2026 года.

Тестовый режим: период тестирования программного обеспечения системы продлен до 11 октября 2026 включительно.

Бумажные марки: с 1 января 2026 г. до момента полноценного запуска бизнес сможет продолжать заказывать и использовать бумажные марки акцизного налога. Это гарантирует непрерывность производства и торговли.

Возврат старых марок: предельный срок возврата бумажных марок продавцу перенесен на 1 мая 2027 года.

Технические уточнения для производителей Постановление вводит дополнительный стандарт качества печати для электронной марки. Теперь графический элемент (DataMatrix-код) может соответствовать грейду B по стандарту ISO/IEC 29158, тогда как раньше требовалось только грейд 2 по ISO/IEC 15415. Это расширяет технические возможности для нанесения маркировки.

Изменения позволят завершить техническую настройку системы, обеспечить стабильные поступления акцизного налога и выполнить требования законодательства без создания операционных рисков для легального бизнеса.

Что известно об "е-Акцизе"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.