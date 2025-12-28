Уряд відтермінував повноцінний запуск системи "е-Акциз"

26 грудня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності актів уряду щодо запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Рішення надає бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування акцизного податку.

Ключові зміни:

Нова дата старту: обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок перенесено з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.

Тестовий режим: період тестування програмного забезпечення системи продовжено до 11 жовтня 2026 року включно.

Паперові марки: з 1 січня 2026 року до моменту повноцінного запуску бізнес зможе продовжувати замовляти та використовувати паперові марки акцизного податку. Це гарантує безперервність виробництва та торгівлі.

Повернення старих марок: граничний термін повернення паперових марок продавцю перенесено на 1 травня 2027 року.

Технічні уточнення для виробників: Постанова вводить додатковий стандарт якості друку для електронної марки. Тепер графічний елемент (DataMatrix-код) може відповідати грейду B за стандартом ISO/IEC 29158, тоді як раніше вимагався лише грейд 2 за ISO/IEC 15415. Це розширює технічні можливості для нанесення маркування.

Зміни дозволять завершити технічне налаштування системи, забезпечити стабільні надходження акцизного податку та виконати вимоги законодавства без створення операційних ризиків для легального бізнесу.

Що відомо про "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Раніше запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року. Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.