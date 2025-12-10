Запланована подія 2

Відтермінування "е-Акцизу" дозволить протестувати систему та уникнути збоїв – ЄБА

акцизи
Запуск "е-Акцизу" відкладено: експерти оцінюють ризики для ринку / Shutterstock

Запуск “е-Акцизу” перенесено на 2026 рік. Це дає компаніям час на інтеграцію нових процесів і підготовку до електронного обліку підакцизної продукції. Бізнес позитивно оцінює це рішення парламенту.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Бізнес готується до нових правил

3 грудня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт, який передбачає перенесення запуску системи електронного акцизу до 1 листопада 2026 року.

"Європейська Бізнес Асоціація вітає це рішення, адже бізнес послідовно наголошував на критичній необхідності відтермінування", - наголошує пресслужба.

Протягом останніх шести місяців компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації ініціювали діалог із державними органами. Вони брали участь у круглих столах та робочих нарадах, зустрічалися з парламентарями та представниками влади, а також надсилали офіційні звернення з конкретними пропозиціями. Усі ці зусилля були спрямовані на те, щоб забезпечити ухвалення законодавчих змін, що дозволять бізнесу якісно підготуватися до запуску системи електронного акцизу, йдеться в повідомленні.

Експерти Асоціації наголошують, що технічна готовність системи наразі недостатня. Крім того, бізнес фактично не мав можливості повноцінно протестувати систему, як це передбачено законодавством. Через це запуск "е-Акцизу" з 1 січня 2026 року міг би створити серйозні ризики для основних операторів ринку: можливі масштабні збої у роботі компаній, тимчасова відсутність легальної продукції на полицях магазинів, стрімке зростання тіньового сегмента та, як наслідок, мільярдні втрати для державного бюджету.

Відтермінування запуску "е-Акцизу" на 10 місяців дає бізнесу час на повне тестування системи, адаптацію цифрових рішень та перевірку обліку підакцизної продукції. Наступним кроком очікується готовність повноцінної системи для тестування, включно з офлайн-застосунком, що стане основою для прозорого та контрольованого ринку, наголошують в ЄБА.

Що відомо про "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Раніше запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року.  Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько