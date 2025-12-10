Запланована подія 2

Отсрочка "е-Акциза" позволит протестировать систему и избежать сбоев — ЕБА

акцизы
Запуск "е-акциза" отложен: эксперты оценивают риски для рынка / Shutterstock

Запуск "е-Акциза" перенесен на 2026 год. Это дает компаниям время на интеграцию новейших действий и подготовку к электронному учету подакцизной продукции. Бизнес положительно оценивает данное решение парламента.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес готовится к новым правилам

3 декабря парламент принял во втором чтении законопроект, предусматривающий перенос запуска системы электронного акциза до 1 ноября 2026 года.

"Европейская Бизнес Ассоциация приветствует это решение, ведь бизнес последовательно подчеркивал критическую необходимость отсрочки", - отмечает прессслужба.

В последние шесть месяцев компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации инициировали диалог с государственными органами. Они принимали участие в круглых столах и рабочих совещаниях, встречались с парламентариями и представителями власти, а также посылали официальные обращения с конкретными предложениями. Все эти усилия были направлены на обеспечение принятия законодательных изменений, которые позволят бизнесу качественно подготовиться к запуску системы электронного акциза, говорится в сообщении.

Эксперты Ассоциации отмечают, что техническая готовность системы пока недостаточна. Кроме того, бизнес фактически не имел возможности полноценно протестировать систему, как это предусмотрено законодательством. Поэтому запуск "е-Акциза" с 1 января 2026 года мог бы создать серьезные риски для основных операторов рынка: возможны масштабные сбои в работе компаний, временное отсутствие легальной продукции на полках магазинов, стремительный рост теневого сегмента и, как следствие, миллиардные потери для государственного бюджета.

Отсрочка запуска "е-Акциза" на 10 месяцев дает бизнесу время на полное тестирование системы, адаптацию цифровых решений и проверку учета подакцизной продукции. Следующим шагом ожидается готовность полноценной системы для тестирования, включая офлайн-приложение, которое станет основой для прозрачного и контролируемого рынка, отмечают в ЕБА.

Что известно об "е-акцизе"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько