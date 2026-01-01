В Украине начали тестировать "е-Акциз"

С 1 января 2026 г. в Украине началось тестирование системы "е-Акциз" — цифрового инструмента для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, с 1 января бизнес получит доступ ко всему необходимому функционалу – ранее тестировали лишь отдельные возможности.

Тестирование продлится до 12 октября, чтобы бизнес постепенно и легко адаптировался к изменениям, а именно:

налаживать взаимодействие собственных ИТ-систем с электронной системой "е-Акциз";

проводить полномасштабные тестирования работы системы - от создания тестовых электронных марок акцизного налога, перемещения целых партий продукции до погашения тестовых электронных марок на кассах розничной торговли;

настраивать и оптимизировать собственные бизнес-процессы.

Что известно об "е-акцизе"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks

Система "е-акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

26 декабря правительство перенесло обязательное использование электронной системы и электронных акцизных марок с 1 января 2026 года на1 ноября 2026 года .