Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Наличный курс:

USD

42,38

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине начали тестировать "е-Акциз"

е-акциз
В Украине с 1 января начнут тестировать "еАкциз" / Укринформ

С 1 января 2026 г. в Украине началось тестирование системы "е-Акциз" — цифрового инструмента для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, с 1 января бизнес получит доступ ко всему необходимому функционалу – ранее тестировали лишь отдельные возможности.

Тестирование продлится до 12 октября, чтобы бизнес постепенно и легко адаптировался к изменениям, а именно:

  • налаживать взаимодействие собственных ИТ-систем с электронной системой "е-Акциз";
  • проводить полномасштабные тестирования работы системы - от создания тестовых электронных марок акцизного налога, перемещения целых партий продукции до погашения тестовых электронных марок на кассах розничной торговли;
  • настраивать и оптимизировать собственные бизнес-процессы.

Что известно об "е-акцизе"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks

Система "е-акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

26 декабря правительство перенесло обязательное использование электронной системы и электронных акцизных марок с 1 января 2026 года на1 ноября 2026 года .

Автор:
Светлана Манько