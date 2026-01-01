Запланована подія 2

В Україні почали тестувати "е-Акциз"

З 1 січня 2026 року в Україні розпочалося тестування системи "е-Акциз" - цифрового інструменту для боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, із 1 січня бізнес отримає доступ до всього необхідного функціоналу — раніше тестували лише окремі можливості.

Тестування триватиме до 12 жовтня, щоб бізнес поступово та легко адаптувався до змін, а саме:

  • налагоджувати взаємодію власних ІТ-систем з електронною системою "е-Акциз";
  • проводити повномасштабні тестування роботи системи — від створення тестових електронних марок акцизного податку, переміщення цілих партій продукції до погашення тестових електронних марок на касах роздрібної торгівлі;
  • налаштовувати та оптимізувати власні бізнес-процеси.

Що відомо про "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Раніше запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року.  Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.

26 грудня уряд переніс обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.

Автор:
Світлана Манько