Казахстан побудує ШІ-хаб за $10 мільярдів за підтримки Nvidia та Firebird

Уряд Казахстану підписав пакет угод із американським стартапом Firebird Inc. щодо реалізації масштабних обчислювальних проєктів за підтримки корпорації Nvidia. Ініціатива вартістю до 10 мільярдів доларів має перетворити центральноазіатську країну на потужний регіональний хаб у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Документи передбачають стратегічну співпрацю у розбудові ШІ-інфраструктури та визначають умови створення великого технологічного кластера під назвою Data Center Valley на північному сході країни.

Прем'єр-міністр Олжас Бектенов заявив, що метою проєкту є формування глобальної платформи для цифрової інфраструктури, яка дозволить диверсифікувати економіку країни за межі видобутку природних ресурсів.

Новітні чипи від Nvidia та мільярдні інвестиції

Казахстан планує максимально використати свої переваги — велику кількість вільних земель, дешеву електроенергію та стратегічне географічне розташування між Азією та Європою.

Проєкт реалізовуватиметься у два етапи:

Перша фаза: передбачає 5 мільярдів доларів інвестицій, з яких 1 мільярд виділить державний оператор "Казахтелеком". Запуск дата-центру потужністю 125 МВт у комерційну експлуатацію заплановано на 2027 рік.

Друга фаза: залучить ще 5 мільярдів доларів, а терміни її реалізації затвердять згодом.

За словами віцепрем'єра Жаслана Мадієва, дата-центр дозволить створити обчислювальний кластер на базі 100 000 графічних процесорів найновішого покоління, включаючи передові мікросхеми Nvidia GB300 та Vera Rubin. Очікується, що запуск хабу приноситиме щонайменше 3 мільярди доларів експортного доходу щороку.

Розподіл обов'язків у межах партнерства є чітким: казахстанська дочірня компанія Firebird відповідатиме за фінансування та закупівлю обчислювального ШІ-обладнання, "Казахтелеком" забезпечить безперебійне енергопостачання, охолодження та телекомунікаційні канали, а Nvidia візьме на себе проєктування та постачання чипів. Для покращення зв'язку Казахстан уже прокладає волоконно-оптичний кабель до Азербайджану по дну Каспійського моря.

Нагадаємо, Nvidia підписала низку угод із південнокорейськими гігантами для розвитку ШІ. Американська корпорація уклала стратегічні контракти з лідерами ринку Південної Кореї, зокрема зі SK Hynix та Naver, щоб гарантувати стабільні поставки критично важливих мікросхем пам'яті високої пропускної здатності для своєї інфраструктури.