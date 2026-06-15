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Казахстан построит ИИ-хаб за $10 миллиардов при поддержке Nvidia и Firebird

Nvidia, искусственный интеллект
Казахстан построит ИИ-хаб за $10 миллиардов при поддержке Nvidia и Firebird / Depositphotos

Правительство Казахстана подписало пакет соглашений с американским стартапом Firebird Inc. по реализации масштабных вычислительных проектов при поддержке корпорации Nvidia. Инициатива стоимостью до 10 миллиардов долларов должна превратить центральноазиатскую страну в мощный региональный хаб в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Документы предусматривают стратегическое сотрудничество в развитии ИИ-инфраструктуры и определяют условия создания крупного технологического кластера под названием Data Center Valley на северо-востоке страны.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что целью проекта является формирование глобальной платформы для цифровой инфраструктуры, которая позволит диверсифицировать экономику страны за пределы добычи природных ресурсов.

Новейшие чипы от Nvidia и миллиардные инвестиции

Казахстан планирует максимально использовать свои преимущества – большое количество свободных земель, дешевую электроэнергию и стратегическое географическое расположение между Азией и Европой.

Проект будет реализовываться в два этапа:

  • Первая фаза: предполагает 5 миллиардов долларов инвестиций, из которых 1 миллиард выделит государственный оператор "Казахтелеком". Запуск дата-центра мощностью 125 МВт в коммерческую эксплуатацию намечен на 2027 год.
  • Вторая фаза: привлечет еще 5 миллиардов долларов, а сроки ее реализации утвердят со временем.

По словам вице-премьера Жаслана Мадиева, дата-центр позволит создать вычислительный кластер на базе 100 000 графических процессоров новейшего поколения, включая передовые микросхемы Nvidia GB300 и Vera Rubin. Ожидается, что запуск хаба будет приносить не менее 3 миллиардов долларов экспортного дохода ежегодно.

Распределение обязанностей в рамках партнерства четко: казахстанская дочерняя компания Firebird будет отвечать за финансирование и закупку вычислительного ИИ-оборудования, "Казахтелеком" обеспечит бесперебойное энергоснабжение, охлаждение и телекоммуникационные каналы, а Nvidia возьмет на себя проектирование и проектирование. Для улучшения связи Казахстан уже прокладывает волоконно-оптический кабель в Азербайджан по дну Каспийского моря.

Напомним, Nvidia подписала ряд соглашений с южнокорейскими гигантами для развития ИИ. Американская корпорация заключила стратегические контракты с лидерами рынка Южной Кореи, в частности, со SK Hynix и Naver, чтобы гарантировать стабильные поставки критически важных микросхем памяти высокой пропускной способности для своей инфраструктуры.

Автор:
Максим Кольц