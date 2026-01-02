Бізнес-асоціації занепокоєні скороченням строку повернення паперових акцизних марок

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) та Міжнародна торгова палата України (International Chamber of Commerce Ukraine, ICC Ukraine) висловили занепокоєння рішенням скоротити строк повернення паперових марок акцизного податку до шести місяців, що створює ризики значних фінансових втрат для імпортерів та виробників підакцизної продукції.

Про це пише Delo.ua з посиланням на заяви бізнес-асоціацій.

Згідно з повідомленням ЄБА, асоціація пропонувала встановити 12-місячний строк для повернення пошкоджених та невикористаних паперових марок як економічно обґрунтований і реалістичний для бізнесу.

Утім рішенням уряду та Міністерства фінансів України не було враховано цю пропозицію, натомість прийнято рішення про скорочення чинного строку з восьми до шести місяців.

Це рішення, на думку ICC Ukraine, призведе до значних фінансових втрат для бізнесу, оскільки, за статистикою, близько 5% паперових акцизних марок пошкоджуються під час виробництва або транспортування.

"Бізнес продовжує працювати в умовах війни, зазнаючи ракетних ударів, втрат продукції та марок, перебоїв у логістиці й енергопостачанні. За таких обставин скорочення строку повернення марок лише посилює фінансовий та операційний тиск на компанії", – зазначають у ЄБА.

За інформацією ICC Ukraine, рішення Міністерства фінансів призведе до додаткових фінансових ризиків через наявність паперових марок без права на їх повернення, збільшення адміністративного навантаження на тлі військового та економічного стресу.

ЄБА та ICC Ukraine закликали встановити мінімальний строк у 12 місяців для повернення паперових марок та забезпечити захист прав українських підприємств і іноземних інвесторів, які продовжують працювати в Україні під час війни.

Як повідомлялося, 26 грудня 2025 року уряд ухвалив постанову, якою відтермінував запуск Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет ("е-Акциз"). Старт обов’язкового використання системи перенесли на 1 листопада 2026 року, а тестовий період продовжили до 11 жовтня 2026 року.

До повноцінного запуску "е-Акцизу" бізнесу дозволено використовувати паперові акцизні марки. Водночас уряд затвердив скорочений граничний термін їх повернення для відшкодування раніше сплаченого акцизу – до 1 травня 2027 року.